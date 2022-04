Ploumen stapt per direct op als leider van PvdA. ‘Het leiderschap van de partij past niet goed bij me’

Lilianne Ploumen, rechts tijdens het debat over de toespraak van president Volodomir Zelenski van Oekraïne, twee weken geleden. Beeld ANP

Ploumen heeft de afgelopen tijd nagedacht over de toekomst van de partij en ziet voor zichzelf daar geen rol in weggelegd. Zij vindt zichzelf niet goed genoeg om voorop te gaan in discussie over sociaal-democratische thema’s die haar minder goed liggen.

Met de nodige zelfkritiek constateert Ploumen dat zij niet degene is die de PvdA in Kamerdebatten en verkiezingsdebatten het best kan vertegenwoordigen. ‘Die rol zit mij niet als gegoten. Dan moet je eerlijk zijn naar jezelf en naar de partij.’

Ploumen nam in januari 2021 het partijleiderschap over van Lodewijk Asscher, die een stap terug deed na druk uit de partij vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. Ze nam zich voor de partij in rustiger vaarwater te brengen en tenminste tot de gemeenteraadsverkiezingen te leiden.

Eerste grote stappen in samenwerking met GroenLinks

Onder leiding van Ploumen zette de PvdA de eerste grote stappen tot een nauwere samenwerking met GroenLinks. Daarover schrijft ze nu in een verklaring dat ‘het bondgenootschap tussen de Partij van de Arbeid en GroenLinks zich verder zal verdiepen en verbreden’.

Niet alle leden in de PvdA zijn enthousiast over de samenwerking met de partij van Jesse Klaver. Volgens Ploumen is er geen sprake geweest van interne druk na aanleiding van de linkse samenwerkingsplannen. ‘In de partij wordt verschillend gedacht over samenwerking’, aldus Ploumen. Het oppositieakkoord van PvdA en GroenLinks staat desalniettemin overeind, verzekerde zij.

Ploumen ziet ook geen rol voor haarzelf weggelegd in de Tweede-Kamerfractie. ‘Hier staat geen gewezen leider die de fractie en mijn opvolger in de weg wil lopen. Ik word niet het orakel uit Slotervaart, maar blijf wat ik al die jaren was, een betrokken partijlid.’

Ploumen was eerder namens de PvdA minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet Rutte II. In de periode 2007 tot 2012 was zij partijvoorzitter van de PvdA.

Het is niet bekend wie het fractievoorzitterschap van haar overneemt. Ook moet de partij op zoek naar een nieuwe partijleider.