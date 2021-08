Ploumen mag praten met Rutte en in zee met GroenLinks

Lilianne Ploumen is blij met de steun van haar partijleden.

Een kleine meerderheid van de leden (55 procent) wil partijleider Lilianne Ploumen in dit stadium van de kabinetsformatie niet voor de voeten lopen bij haar pogingen om aan tafel te komen bij VVD, CDA en D66. Een motie die haar wilde verbieden om met Rutte te praten, werd vooraf in de partij gezien als een risico. Het thema ligt immers uitermate gevoelig in de PvdA na de samenwerking in Rutte II (2012-2017), die de PvdA decimeerde tot een kleine partij op het Binnenhof. Ook steunde de PvdA op 1 april nog de motie van wantrouwen tegen premier Rutte. Een deel van de PvdA-leden snapt niet waarom hun partij Rutte dan toch weer aan zijn vierde kabinet zou willen helpen.

Een meerderheid van de stemmende leden wilde Ploumen zaterdag in Zeist echter niet de kans ontnemen om het nog eens te proberen met Rutte. Een ordevoorstel om in dit stadium niet te stemmen over het blokkeren van Rutte haalde het net. Ploumen zelf had de leden toen al opgeroepen haar de kans te geven in formatieonderhandelingen. ‘Wij willen dolgraag een kabinet zonder Mark Rutte, zonder de VVD. Maar de kiezer heeft gesproken. Een kabinet zonder de VVD kan simpelweg niet worden gevormd. Maar laten we de rechtse partijen hun gang gaan of proberen we dingen voor elkaar te krijgen voor onze eigen kiezers?’

Keiharde afspraken

Ze wil in een regeerakkoord onder meer ‘keiharde afspraken over het bestrijden van ongelijkheid, verhoging van het minimumloon, verlaging van het eigen risico, minder bureaucratie in de publieke sector en het aanpakken van klimaatverandering'. Zonder linkse partijen in de coalitie ziet zij dat ‘allemaal niet gebeuren'.

Een andere meevaller voor Ploumen is de overweldigende steun van haar achterban voor de intensieve samenwerking met GroenLinks die zij vorige week voorstelde. Liefst 90 procent van de PvdA-leden stemde zaterdagmiddag voor een motie de formatie-onderhandelingen samen met GroenLinks te voeren, met één onderhandelingsteam en één gezamenlijke inzet namens de gezamenlijke zeventien Tweede Kamerleden.

Een nog iets groter deel van de PvdA-leden (93) procent kijkt zelfs liever al wat verder vooruit en riep de Kamerfractie op ook de mogelijkheden tot structurele linkse samenwerking na de kabinetsformatie verder te onderzoeken.

Ploumen had eerder op de dag met klem opgeroepen tot steun voor haar samenwerking met GroenLinks-leider Klaver. Ze is overtuigd dat ze samen met GroenLinks sterker staat in de formatie-onderhandelingen. Bovendien kan het niet anders, denkt ze, na haar eerdere plechtige belofte om onder geen beding zonder GroenLinks in een kabinet te stappen. ‘Ik houd vast aan GroenLinks. Zoals we samen optrokken met het pensioenakkoord, zoals we samen onderhandelden over het woonakkoord, zoals we samen de Klimaatwet schreven, zoals met ons gezamenlijke voorstel om de abortuswet te moderniseren. Ik ga mijn belofte houden. De PvdA stapt niet in een regering zonder GroenLinks.’