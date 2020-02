Ploumen laat opvolger Kaag beduusd achter

PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen. Beeld ANP

Na jaren onderhandelen dreigt de Tweede Kamer tegen het vrijhandelsverdrag met Canada te stemmen. De PvdA was bij de invulling van dat verdrag betrokken, maar voor steun hoeft minister Kaag tot haar frustratie niet bij de gedraaide sociaaldemocraten te zijn.

En verder: is FvD de treintweet alweer bijna vergeten en strikt het CDA een opvallende naam.

BLIK OP HET DEBAT

Wie wil CETA nog?

Morgen debatteert de Kamer over het vrijhandelsverdrag CETA met Canada, en dus is het tijd voor de Dagkoersen-prijsvraag. Welke politica sprak de volgende zin uit - het huidige PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen, of toch Sigrid Kaag, D66-minister voor Buitenlandse Handel?

‘Juist Canada is een land waarmee wij een race to the top organiseren in plaats van het tegenoverstelde.’

Koos u voor Kaag? Helaas, maar uw verwarring is begrijpelijk. In een interview met NRC spreekt zij vandaag bijna dezelfde zin uit. ‘We zullen steeds moeten laten zien dat het verdrag niet leidt tot een race to the bottom, maar tot een race to the top.’

Maar het was Ploumen. In 2016 verdedigde zij, toen nog als handelsminister namens de PvdA, hartstochtelijk het vrijhandelsverdrag met Canada. Een verdrag waarvan de winst ‘voor een groot deel bij het Nederlands midden- en kleinbedrijf zou neerslaan’.

We spoelen vier jaar vooruit en de PvdA is niet langer voor, maar tegen. Vergeet de gouden bergen voor de mkb’ers, nu heet het dat de bescherming van ‘belangrijke zaken als eerlijke arbeid, milieu en dierenwelzijn’ niet goed is geregeld. Met het wegvallen van de steun van de PvdA wordt het een hele klus voor Kaag om een meerderheid bij elkaar te sprokkelen, hoe vaak zij ook waarschuwt dat Nederland niet met een ‘nee’ bij de Europese partners kan aankomen.

Kaag zal morgen vooral hopen op voorzichtige steun van de ChristenUnie, die zich onder meer zorgen maakt over hormonen in vleesproductie. Dan nog zijn andere partijen nodig om het verdrag door de Eerste Kamer te loodsen. En dat allemaal door de PvdA, weet een ontgoochelde Kaag. ‘Hoe kan je opeens tegen een verdrag zijn waarbij je zelf aan de knoppen zat?’

FORUM NA ‘DE TWEET’

Vergeven en vergeten

Thierry Baudet in Dordrecht. Beeld Freek van den Bergh / De Volkskrant

Maandagavond begaf Thierry Baudet zich voor het eerst onder zijn aanhang sinds zijn beruchte treintweet. In de chique Schouwburg Kunstmin in Dordrecht maakte hij al aan de aftrap duidelijk dat hij geen gas terugneemt. Van de tegen Forum voor Democratie gerichte ‘smeercampagne’ is Baudet niet onder de indruk. ‘Onze leden kijken er dwars doorheen.’

Dat bleek tijdens de avond. Vanuit de zaal klonk geen onvertogen woord over de gewraakte tweet. De meeste FvD’ers denken er precies zo over als Baudet: de tweet was misschien niet waar, maar had wel waar kúnnen zijn - en dat is waar het uiteindelijk om gaat.

Theo Hiddema deed er zelfs nog een schepje bovenop. ‘Van een zekere bevolkingsgroep kan gezegd worden dat de vorderingen op de arbeidsmarkt niet spectaculair zijn’, insinueerde hij, ‘maar die groep heeft wel een aandeel van honderd procent in liquidaties en plofkraken.’ Zo ging Forum verder waar het was gebleven.

EN DAN DIT NOG

Dit is een goed stel hoor

Terwijl het land meekijkt naar de onderhandelingen die het Brabantse CDA voert met Forum, richt de landelijke leiding de blik al op de volgende Kamerverkiezingen. Vandaag kondigde de partij het team aan dat het nieuwe verkiezingsprogramma gaat schrijven. Daarin bekende CDA-namen als Ben Knapen en de beide Pieters Omtzigt en Heerma, maar ook opiniemaker Sywert van Lienden, die het - al zegt hij het zelf - een sterk team vindt.

Met het risico van een WC-eendtweet, maar toch: ik vind dit 'n sterk team aan mensen.



Benieuwd wat jullie denken (en of jullie willen meedenken) https://t.co/LIcZfDlHY9 — Sywert van Lienden (@Sywert) 11 februari 2020

Minister snapt twijfel...

Hield minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) stikstofberekeningen over Lelystad Airport achter? In het Vragenuurtje wilde de Kamer daar het fijne van weten na berichtgeving van die trant in De Stentor. Van Nieuwenhuizen ontkende in alle toonaarden: volgens haar zijn de berekening onderdeel van een groter onderzoek dat nog naar de Kamer moet. Al begrijpt zij, na alles wat al op het Lelystad-dossier is gebeurd, dat de Kamer haar ‘niet op haar blauwe ogen gelooft'.

...En verpest kapsels

Diezelfde Van Nieuwenhuizen presenteerde vandaag haar voorstel om zowel bestuurders als passagiers van snorfietsen verplicht een helm te laten dragen. Vorig jaar besloot Amsterdam al tot zo'n helmplicht voor snorfietsers, nu moet ook de rest van het land eraan geloven. Met mogelijk een groot aanbod aan snorscooters op Marktplaats tot gevolg: ‘Als ik een helm op doe, is het weg gel, weg goed kapsel.’

Vos stopt bij ‘nepbond’

Mei Li Vos stopt als voorzitter van het Alternatief voor Vakbond (AVV), een functie die ze vervulde naast haar werk als PvdA-voorzitter in de senaat. Vos twijfelde naar eigen zeggen te vaak of ze iets wel kon zeggen met beide petten op. Mogelijk heeft de felle kritiek vanuit haar eigen partij ook invloed gehad op de beslissing: ontevreden leden wilden dat de PvdA zich op het congres van 7 maart zou uitspreken tegen ‘nepbonden’ als Vos’ AVV, die de ware strijders van de FNV buitenspel zouden zetten.

Mei Li Vos. Beeld ANP

