Ploumen en Klaver dringen zich op in formatie, maar moeten Rutte en Hoekstra nog overtuigen

Woensdagochtend ontvangt informateur Mariëtte Hamer het CDA-team van Wopke Hoekstra en Pieter Heerma. Dinsdag sprak zij samen met de teams van VVD en D66 urenlang met Ploumen en Klaver. De laatsten hadden zich aangenaam verrast getoond door de voorstellen voor een regeerakkoord die de twee regeringspartijen in de zomerweken op papier hebben gezet. ‘Er ligt een goede basis', aldus Klaver.

Net daarvoor liet ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers juist weten dat hij zich dusdanig gebruuskeerd voelt door de afwijzende opstelling van D66 dat hij voorlopig geen plek voor zichzelf ziet aan de onderhandelingstafel. Ook na zijn gesprek met de teams van VVD en D66 bleef Segers dinsdagavond bij die houding. Hij had binnenskamers niet het het gevoel gekregen dat hij in dit stadium gewenst of nodig is.

Effect

Daarmee lijkt informateur Hamer in elk geval het effect te bewerkstelligen waarop zij uit was toen zij VVD en D66 eerder deze zomer de opdracht gaf om een aanzet tot een regeerakkoord op papier te zetten. Haar bedoeling was om er zo achter te komen welke partijen daaraan willen meedoen. Nadat ook CDA-leider Hoekstra dinsdag had gezegd dat hij ‘constructief’ op de aanzet van VVD en D66 wilde reageren, is er nu voor het eerst sinds 17 maart een Kamermeerderheid in zicht die mogelijkheden ziet om inhoudelijk te gaan praten. Vooral voor de VVD wordt het ingewikkeld om op inhoudelijke gronden nee te blijven zeggen tegen Klaver en Ploumen nu die twee zo welwillend reageren op een inhoudelijk stuk dat de VVD zelf heeft geschreven.

Dat brengt VVD-leider Rutte vandaag samen met CDA-leider Hoekstra op een tweesprong. Al maanden verzetten zij zich gezamenlijk tegen het idee dat PvdA en GroenLinks samen in een kabinet stappen. Getalsmatig is dat niet nodig voor een parlementaire meerderheid, benadrukken zij, en ze zijn bang dat een regeerakkoord te veel overhelt naar links als het progressieve blok zo groot wordt. De kans dat Klaver en Ploumen elkaar in dit stadium loslaten is echter nihil: beide partijen vrezen dat ze electoraal zeer kwetsbaar worden als ze alleen in een coalitie stappen. En beide partijleiders hebben plechtig aan hun kiezers beloofd dat ze elkaar niet laten vallen.

De enige uitweg voor Rutte en Hoekstra om gesprekken met het linkse blok te voorkomen ligt daarom nog altijd bij de ChristenUnie. VVD-leider Rutte benadrukte dinsdagavond laat bij het verlaten van het Haagse Johan de Witthuis dan ook dat Segers te pessimistisch is. Wat hem betreft is de ChristenUnie nog onverminderd in beeld. Ook in het CDA leeft de hoop dat Segers alsnog overtuigd kan worden van het nut van een nieuwe samenwerking met D66. Ingewijden verwachten dat informateur Hamer de druk vandaag verder opvoert om tot een keuze te komen.