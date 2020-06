Plotseling overleden president van Burundi gooide zijn imago van gewone volksjongen te grabbel

Pierre Nkurunziza in 2015. Dinsdag heeft de regering van Burundi bekend gemaakt dat Nkurunziza overleden is aan een hartaanval. Beeld AP

Pierre Nkurunziza speelde graag volgens zijn eigen regels, in de politiek van Burundi én op het voetbalveld, waar de voormalige sportleraar geregeld een balletje trapte als spits van Alléluia FC. Toen Nkurunziza in 2018 werd getackeld tijdens een wedstrijd, werden als straf twee bestuurders uit het dorp van de tegenpartij gearresteerd. Hun ‘overtreding’: samenzweren tegen de president.

Op het politieke speelveld boog de maandag op 55-jarige leeftijd overleden Nkurunziza de regels zo dat hij langer aan de macht kon blijven dan de bedoeling was. Nadat de ex-rebel in 2005 in het kader van een vredesverdrag president was geworden, was de verwachting dat hij maximaal tien jaar zou regeren. Tenminste, zo leek de nieuwe Burundese grondwet het te willen, na jaren van politiek machtsmisbruik en burgeroorlog. Nkurunziza hanteerde echter zijn eigen reglement: in 2015 kondigde hij aan voor een volgende termijn te gaan, een besluit waarmee hij zijn land in chaos stortte en hij zijn imago van gewone volksjongen te grabbel gooide.

Zijn gezicht van machtswellusteling toonde hij door ordetroepen en jeugdmilities in te zetten tegen zijn eigen volk, dat de straat was opgegaan uit protest tegen zijn wens om op het pluche te blijven zitten. Nkurunziza overleefde en passant ook nog een couppoging. Hij ‘won’ temidden van alle onrust de verkiezingen, ook al verloren honderden Burundezen het leven. In het land ontstond een sfeer van angst en repressie die tot de dag van vandaag voortduurt. Journalisten en tegenstanders van de regering lopen constant gevaar.

Nkurunziza koos na felle kritiek op zijn hardhandige optreden de vlucht naar voren: hij verbood mensenrechtenorganisaties, wees hulpverlenende instanties de deur en verbrak de banden met het Internationaal Strafhof in Den Haag. Het hof deed op dat moment onderzoek naar de misdaden van Nkurunziza’s bewind.

Behalve zijn land, isoleerde Nkurunziza in toenemende mate zichzelf. Kabinetsvergaderingen zou hij in zijn laatste jaren slechts met een half oor hebben bijgewoond. Bijstand moest vooral van boven komen: volgens zijn woordvoerders regeerde Nkurunziza met de zegen van God, dezelfde God die Burundi nu moet beschermen tegen het coronavirus.

Bidden deed Nkurunziza in de Kerk op de Rots, een pinkstergemeenschap in de hoofdstad Bujumbura, waar zijn vrouw Denise predikant is. Zij is volgens hardnekkige berichten besmet met covid-19, en de plotselinge dood van Nkurunziza roept vragen op of hij echt aan een hartstilstand is overleden, zoals de Burundese regering beweert.