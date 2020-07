Plots zijn er in Loppersum twee aardbevingen in één week. Hoe zit dat?

Pepijn de Haan en Arend Kort van de Provincie Groningen inspecteren wegen en bruggen op schade na de zware aardbeving in de provincie Groningen. Beeld ANP

De aardbeving van zondag bij het Groningse Startenhuizen, gemeente Loppersum, was de tweede in een week tijd in het gebied. Volgens seismoloog Bernard Dost van het KNMI is dat niet echt uitzonderlijk. ‘Dat die aardbevingen elkaar zo snel opvolgen is niet zorgwekkend’, zegt hij. ‘Dat hebben we hier in het verleden wel vaker gezien.’

Dost en zijn collega’s houden het Groningse gebied nauwlettend in de gaten met bewegingssensoren in boorgaten, en trillingsmeters aan het oppervlak. ‘Door al die signalen te combineren kunnen we heel precies de bron van een aardbeving herleiden’, zegt hij.

Veel breuklijnen

Dat de regio zo gevoelig is voor aardbevingen komt doordat het gebied onder de grond veel breuklijnen kent. Uit een eerste analyse blijkt dat de twee bevingen van afgelopen week waarschijnlijk op verschillende breuklijnen liggen. ‘Van directe invloed van de ene beving op het ontstaan van de volgende lijkt dus geen sprake te zijn’, zegt Dost.

Vanwege de gaswinning in de provincie wordt Groningen al langer geteisterd door aardbevingen. ‘Wanneer je kilometers onder de grond gas uit de poriën van het aanwezige zandsteen haalt, zakt de boel daar een beetje in’, zegt Dost. Zitten er breuken in de grond, dan ontstaat een risico op bevingen. ‘Het is net als wanneer je een gaatje in de ruit van je auto hebt zitten. Zet er spanning op en de boel breekt daar, en niet ergens anders.’

Volgens Dost valt niet te voorspellen of de komende tijd nog meer bevingen zullen volgen. ‘Soms zie je meerdere bevingen achter elkaar, en dan een tijdlang niets. Er zit niet echt een patroon in.’