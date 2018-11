Plots pakt Nederland een rol in Pakistaans godslasteringsdrama

Goedemiddag,

Opnieuw vindt Nederland zichzelf terug te midden van Pakistaans tumult onder radicale moslims. Intussen hopen Turkse moskeeën Geert Wilders van Twitter af te krijgen.

Hier zijn uw politieke Dagkoersen. Deze nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.

GESPREK VAN DE DAG

Nederland-Pakistan

Helemaal gerust zal het ministerie van Buitenlandse Zaken er niet op zijn: plotseling heeft Nederland een prominente rol in het dramastuk rond Asia Bibi, de Pakistaanse vrouw die werd vervolgd wegens het beschimpen van de islam. De Hoge Raad van Pakistan sprak haar vorige week vrij bij gebrek aan bewijs, maar daarna organiseerden radicale moslims demonstraties. Duizenden heethoofdige mensen eisen dat zij alsnog de doodstraf krijgt.

Saiful Malook, de advocaat die haar wist vrij te krijgen, ontvluchtte in het weekend zijn land omdat het te gevaarlijk voor hem werd. Vandaag bleek dat hij in Nederland schuilt, uitgerekend in het land dus dat onder radicale Pakistanen toch al niet populair is: eerder vandaag bleek dat Nederland overlegt met Pakistan over de veiligheid van de Nederlandse ambassadeur daar, Ardi Stoios-Braken, omdat zij wordt bedreigd vanwege ‘godslasterlijke cartoons’ die zijn getwitterd door Geert Wilders.

Dat was dus nog voordat Malook in Nederland arriveerde. Hij is hier opgevangen door de Nederlandse stichting Hulp Vervolgde Christenen. Maar daar blijft het wellicht niet bij, want in de Tweede Kamer gaan inmiddels stemmen op om ook Asia Bibi hier op te vangen. In elk geval CDA, D66, ChristenUnie en SGP zetten de deur al open. ‘De internationale gemeenschap moet een helder signaal uitzenden', aldus SGP-leider Kees van der Staaij. Hij voegt eraan toe dat Nederland ‘niet moet zwichten voor terreur’, ook als een eventuele komst van Asia Bibi betekent dat er weer onlusten in Pakistan ontstaan met Nederland als mikpunt.‘We moeten staan voor het internationaal recht.’

KWESTIE VAN DE DAG

Wilders van Twitter?

Een rechtszaak overwogen ze ook nog, maar toen bedachten de Turkse moskeeën in Nederland iets waarmee ze Geert Wilders nog veel harder hopen te raken: verbanning van zijn favoriete platform. Namens 144 Turkse moskeeën vraagt de Turks-Islamitische Culturele Federatie aan Twitter om Wilders eruit te gooien wegens stelselmatige overtreding van de spelregels.

'Waanzin', twitterde Wilders vanmorgen zodra hij het nieuws in het AD had gelezen. Maar de vraag is natuurlijk of hij er wel gerust op kan zijn.

De door de Volkskrant geraadpleegde experts denken van wel. In zijn voorwaarden verbiedt Twitter uitdrukkelijk haatzaaiende content, maar ‘of het gedrag nieuwswaarde heeft en van algemeen belang is’, geldt voor Twitter als een belangrijke afweging bij het bepalen of een tweet toelaatbaar is of niet.

Of Twitter door een derde gedwongen kan worden zich aan z'n eigen voorwaarden te houden, is ook zeer de vraag. ‘De gebruikersvoorwaarden van Twitter zijn geen wetten, het is meer een contract tussen gebruiker en platform’, zegt ict-jurist Arnoud Engelfriet. ‘De twee kunnen elkaar aan die voorwaarden houden, maar een buitenstaander kan dat niet afdwingen, die heeft eigenlijk niks te eisen.’

PVV-leider Geert Wilders. Beeld Freek van den Bergh

EN DAN DIT NOG

Vergoedingen raadsleden omhoog

Puntje voor de ChistenUnie. Nog maar een paar weken geleden stelde de kleinste regeringspartij het kabinet voor om de vergoedingen voor gemeenteraadsleden in kleine gemeenten te verhogen. En voilá, daar is het plan van minister Ollongren: de vergoeding van 2442 raadsleden gaat behoorlijk omhoog. Dat moet het raadswerk aantrekkelijk houden. In veel gemeenten is het nu immers al zoeken naar kandidaten. Ook krijgen gemeenten steeds meer taken en opgaven. ‘Goede raadsleden zijn om die reden extra belangrijk geworden', aldus de minister.

Kamerlid over zijn ziekte

Zijn karakteristieke kale hoofd is geen statement. Het vergt geen dagelijkse scheerbeurt. Het is Tweede Kamerlid Rens Raemakers (D66) overkomen, een gevolg van intensieve behandelingen tegen kanker, die nu weg lijkt uit zijn lijf. ‘Maar ik sta nog een paar jaar onder controle.’ Vandaag presenteert hij het verslag van zijn ziekte, in boekvorm.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Beeld ANP - Bart Maat

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Vragen of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Deze brief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.