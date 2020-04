Plots is de Zweedse drafsport enorm populair onder gokkers. Hoe kan dat?

Paardenrace die vorig jaar plaatsvond op een drafbaan in Stockholm. Beeld EPA

Het zijn droeve tijden voor de sportweddenschap. Waar wed je op wanneer zo goed als alle sportwedstrijden en toernooien door het coronavirus zijn afgelast?

De keuze van veel kansspelers valt nu op de Zweedse drafsport, een paardenrace die wordt gehouden in het enige Scandinavische land dat nog geen (semi)lockdown heeft afgekondigd.

De Zweedse bookmaker ATG, die normaal gesproken zo’n 48 miljoen kronen (4,4 miljoen euro) per week draait aan internationale inzet, heeft de inkomsten sinds het uitbreken van de pandemie met 465 procent zien toenemen, schrijft de Financial Times.

Drafsporten zijn paardenraces waarbij de edele dieren voor een licht tweewielig karretje (de sulky) worden gespannen, waarop de jockey wijdbeens plaatsneemt. De paarden mogen alleen in draf lopen – sneller dan de stap, maar langzamer dan de galop. Heel hard gaat het niet. Naast de Zweedse drafsport worden ook tafeltennis en racewedstrijden met knikkers populairder.

Logisch

Een logische ontwikkeling, vindt Marjan Olfers, hoogleraar Sport en Recht aan de Vrije Universiteit. ‘Gokaanbieders hebben 24/7 aanbod nodig. Daarom zie je soms dat er wedstrijden op rare tijden plaatsvinden, zoals een basketbalwedstrijd op de vroege vrijdagochtend.’ Nu is er zo goed als geen aanbod en moeten de gokaanbieders dus naar landen waar nog wedstrijden zijn.

In Nederland kun je op sportwedstrijden wedden via de Toto, onderdeel van de Lotto. Het aanbod is karig. Wie een gokje wil wagen, moet inzetten op Dinamo Minsk, Las Sabanas CF of Bumamuru FC – alleen in Wit-Rusland, Nicaragua en Burundi wordt nog geprofvoetbald.

Er zijn weinig legale gokaanbieders in Nederland. Tot vorig jaar was online gokken bij wet verboden, maar er werden naast Toto wel andere licenties verstrekt aan binnenlandse aanbieders. In 2019 werd er een nieuwe Kansspelwet aangenomen die ook ruimte biedt voor buitenlandse gokaanbieders. Deze licenties zijn nog niet rond. Er vindt online ook illegaal gokken op sport plaats, alleen richt de Kansspelautoriteit zich bij handhaving in de regel niet op spelers, maar op aanbieders. Wedden op de Zweedse drafsport kan bij daartoe aangewezen websites met een licentie.

In de lift

In 2017 werd in de gokindustrie in Nederland 2,53 miljard euro omgezet, blijkt uit de meest recente marktscan van de Kansspelautoriteit. Sportweddenschappen maken maar een klein deel uit van deze markt, maar zitten in de lift. In 2017 was de omzet van Toto 163 miljoen euro. Sinds 2009 is de omzet vervijfvoudigd. Daarnaast gaf 40,6 procent van de Nederlanders die deelnamen toe weleens online bij een illegale aanbieder te wedden.

Olfers schat in dat nu vooral professionele gokkers en gokverslaafden van het aanbod gebruikmaken. De gelegenheidsgokkers, die je bij sportweddenschappen veel ziet, wedden omdat ze het leuk vinden en zetten bijvoorbeeld in op hun favoriete club of het nationale elftal. Dat de sportweddenschap nu op zijn gat ligt, is niet alleen schadelijk voor de gokindustrie. ‘Veel van de opbrengsten in de Toto vloeien ook terug naar de sportindustrie zelf,’ zegt Olfers. Ze verwacht dat de weddenschappen weer verschuiven naar traditionele sporten wanneer de crisis voorbij is.

In de tussentijd kun je een wedje leggen op paarden als Eclipse Boko en Quantum Blues, die deze weken over de Zweedse racebanen draven. In Zweden is de sport trouwens vrij populair: het land met tien miljoen inwoners heeft 33 banen en er vinden gemiddeld duizend races per jaar plaats.

Verbetering: in een eerdere versie van dit artikel stond dat het wedden op de Zweedse drafsport in Nederland illegaal zou zijn. Dit klopte niet en is aangepast in een geüpdate versie.