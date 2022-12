Plezierdichter die zijn nichestatus omarmde en genoeg had aan zijn kleine maar vaste schare fans

Gezienus Omvlee Beeld Cor Oost

Een artiestennaam had plezierdichter Gezienus Omvlee niet nodig; daarvoor sprak zijn naam van zichzelf al genoeg tot de verbeelding. ‘Gezien en niet onopgemerkt gebleven’, zegt uitgever Gerard Stout over zijn vriend, verwijzend naar de beroemde zin uit De avonden. Al moet Omvlees roem ook weer niet worden overdreven, zegt Stout er meteen bij. Die hield zo ongeveer op bij de provinciegrenzen van Drenthe.

Stout herinnert optredens in Vries waar Gezienus met collega-dichters uit eigen werk voorlas, terwijl toehoorders boerenkool met worst aten. ‘Er werd dan na afloop eigenlijk nooit gevraagd: waar ging dat gedicht precies over? Het was toch eerder: de jus was dit keer wel erg aan de zoute kant.’

Maar landelijke bekendheid streefde Omvlee ook helemaal niet na. Hij omarmde zijn status als nichedichter en had genoeg aan zijn kleine maar vaste schare fans, die hij via de mail en Facebook wekelijks bediende van een lightversegedicht: gedichten met een lichte, speelse toon en inhoud die tot nadenken stemt. Drs. P ontwierp er de Nederlandse term voor: plezierdichten.

Omvlee, geboren in het Drentse veendorp Oranjedorp, was de 50 al gepasseerd toen hij begon met schrijven. Hij werkte bij de gemeente Emmen en prikte wekelijks een sonnet of kwatrijn op het prikbord, waarmee hij op luchtige, ironische wijze de leiding prikkelde. Het leidde ertoe dat hij in 2006 werd uitgeroepen tot eerste de gemeentedichter van Emmen.

Hij hield van zijn streek, maar had ook geregeld de behoefte om de idylle van brave oerprovincie door te prikken, vooral als iemand de Tweede Wereldoorlog aanroerde. ‘Dat was zijn triggerpoint’, zegt Stout. ‘Gezienus zei: ‘Kamp Westerbork stond hier, en niemand heeft het tegengehouden.’

Naast dichten was fietsen zijn grote passie, bij voorkeur solo en over lange afstanden. Vanuit zijn woonplaats Odoorn fietste hij onder meer naar Spanje en de Noordkaap. Slapen deed hij tijdens die tochten het liefst bij een boer of in het bos. ‘Zoals anderen van gezelligheid houden, zo vond hij het prettig om niemand om zich heen te hebben’, zegt Stout. ‘Op de fiets gleed de wereld aan hem voorbij, en tegelijk van hem af.’

In augustus 2021 werd longkanker bij hem ontdekt. Op zijn ziekenhuisbed schreef hij het gedicht Messi.

Ik viel in handen van een chirurgijn

Een maat van hem bracht mij onder narcose

Ik sliep toen men mij opensneed op rozen

En zweefde tussen wel en niet te zijn

Dat ik mijn operatie heb gemist

Dank ik die dienstdoende anesthesist

Tot vlak voor zijn dood zou hij wekelijks een gedicht naar zijn abonneebestand sturen. De laatste periode putte hij steeds vaker uit eigen werk, want het schrijven ging steeds moeilijker. Stout: ‘In een van zijn laatste mails kon ik met moeite nog de zin ontwaren ‘ik kan de letters niet meer op de juiste plaats krijgen’. Een dichter die niet meer dichten kan, die is eigenlijk al dood.’

Op woensdag 2 november overleed hij echt, 74 jaar oud. De man die met zijn gedichten het leven graag wat lichter wilde maken, tilde ook niet te zwaar aan de dood. Stout: ‘In de Drentse traditie: dan is het over en uit en daarna niets meer. Als de Drent in iets gelooft, dan is het in de natuurlijke loop der dingen.’ Twee collega’s droegen tijdens zijn uitvaart twee lightversegedichten aan hem op. Toen ze klaar waren, klonk er applaus in de kerk.