Pleitbezorger lhbti’ers nieuwe baas Randstad, topman Just Eat Takeaway stuit op tegenstand in de VS

Winnaar: voorvechter gelijke rechten baas Randstad

Sander van ’t Noordende Beeld Wendy Barrows

De aanstaande bestuursvoorzitter van Randstad weet zijn momenten te kiezen. Toen hij twee jaar geleden werd gepasseerd als nieuwe baas van consultancybureau Accenture, trok hij meteen zijn conclusies en stapte op. Die stap gaf hem de tijd en ruimte voor een breed scala aan avonturen: nieuwe bestuursfuncties bij Amerikaanse technologie- en infrastructuuradviesbureaus, een nieuwe woonplaats (New York) en, sinds maart dit jaar, een commissariaat bij Randstad, het uitzendbureau dat een van de brandstoffen levert voor de steeds flexibeler arbeidsmarkt.

Nu is hij gevraagd om daar de nieuwe topman te worden, als opvolger van Jacques van den Broek, die er sinds 2014 de scepter zwaaide. Het zijn mooie tijden voor de arbeidsbemiddelaar: door de krapte op de arbeidsmarkt klopt iedereen bij het bedrijf aan. Randstad denkt dat er nog genoeg mensen zijn die nu thuiszitten maar best (meer) aan het werk kunnen.

Een ander moment koos Van ’t Noordende in 1987, toen hij als net afgestudeerde bedrijfskundig ingenieur op het eerste personeelsfeestje bij zijn nieuwe werkgever zijn coming out als homo beleefde. Sindsdien is hij uitgegroeid tot een belangrijke voorvechter van gelijke kansen. In Davos, op het jaarlijkse onderonsje voor topfiguren uit het bedrijfsleven, riep hij hen op lhbti’-ers te accepteren om wie ze zijn. ‘Niet alleen omdat het een mensenrecht is, maar omdat het zakelijk deuren opent.’ Als daar ergens werk van te maken is, is het wel bij een uitzendbureau.

Verliezer: topman Thuisbezorgd ziet aandeel dalen

Jitse Groen Beeld ANP

Donderdag schetste Jitse Groen allerlei zonnige vergezichten voor zijn bedrijf Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl en buitenlandse bezorgdiensten, maar hoe hij daar precies gaat komen bleef mistig. Na zijn Capital Markets Day, een informatieochtendje voor investeerders, was het aandeel de grootste daler op de Amsterdamse beurs. Het kostte grootaandeelhouder Groen (die 11 procent heeft) zo’n 30 miljoen euro vermogen.

Na de overnames van het Britse Just Eat en het Amerikaanse Grubhub maakte het bedrijf in augustus een verlies bekend van 486 miljoen euro. Daarmee zou 2021, zo zei Groen, qua verliezen het ‘piekjaar’ moeten worden. Dat zal wel, maar in de VS is hij op tegenstand gestuit. Daar hebben San Francisco en New York een maximum van 15 procent gesteld aan de tarieven die bezorgdiensten mogen vragen – een plafond dat tijdends corona werd ingesteld om restaurants te beschermen.

Zo willen de steden de ‘pop-and-mom shops’ verdedigen tegen ‘deze inhalige, ongevoelige en gewetenloze miljardairsbedrijven van wie je niets kunt verwachten’.

Groens Grubhub stapt samen met onder meer Uber naar de rechter om gewoon door te mogen gaan met zo veel mogelijk geld te vragen van de restaurants. ‘Onze winnende strategie inzetten om uitdagingen in de VS te overwinnen’, noemde Groen dat donderdag. De aandeelhouders vinden kennelijk dat dit niet snel genoeg gaat.