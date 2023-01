Beeld Matteo Bal

PlayStation komt met speciale controller voor mensen met een fysieke beperking - 6 januari 2023

Microsoft was met de Xbox Adaptive Controller tot nu toe de enige consolemaker die een controller uitbracht voor mensen met een beperking, maar nu heeft PlayStation er met Project Leonardo ook een aangekondigd. In samenwerking met experts, gamers met een beperking en gameontwikkelaars moet de nieuwe controller voor PS5 barrières wegnemen voor mensen met een beperking.

Project Leonardo Beeld Sony

De controller is zo ontwikkeld dat mensen de plaatsing van de knoppen zelf kunnen bepalen. Ook kunnen er allerlei koppelstukken worden toegevoegd die het makkelijker maken om de controller te bedienen. Een tweede speler kan bijspringen met een extra controller om bepaalde functies over te nemen.

Toegankelijkheid is een steeds belangrijker onderwerp in de gamewereld. Zo kwam God of War: Ragnarok al met tal van functies om het spel aan te passen voor mensen met verminderd zicht of fysieke beperkingen.

Toch bleef de ontwikkeling van hardware achter. Ook Nintendo maakt geen eigen hardware die aangepast kan worden aan beperkingen, hoewel er wel andere fabrikanten zijn die koppelstukken of speciale controllers verkopen om bijvoorbeeld de Switch toegankelijker te maken. Daarnaast zijn veel gamers kritisch omdat Sony er ook voor had kunnen kiezen om de Adaptive Controller van Xbox, die al jaren beschikbaar is en goed werkt, beschikbaar te maken voor PlayStation. (Simoon Hermus)

Hackers lekken e-mailadressen van meer dan 200 miljoen Twitteraars - 6 januari 2023

Hackers hebben de adressen van meer dan 200 miljoen Twitteraars gestolen en op een online hackersforum geplaatst. Dat zegt Alon Gal, oprichter van het Israëlische cybersecuritybedrijf Hudson Rock. Volgens Gal zal dit lek tot een heleboel hacks, phishing en doxxing leiden – hij noemt het één van de grootste lekken die hij ooit heeft gezien.

De e-mailadressen zijn waarschijnlijk eind 2021 bemachtigd, schrijft The Washington Post. Hierbij werd gebruikgemaakt van een foutje in het systeem van Twitter, waardoor mensen geautomatiseerd de e-mailadressen en telefoonnummers van gebruikers konden ophalen. Twitter zegt destijds de fout in januari 2022 op te hebben gespoord.

Het lek dateert dus van vóór Musks aantreden bij Twitter, maar de zorgen om de veiligheid van het sociale medium zijn er sinds zijn aantreden niet minder op geworden. Door de ontslaggolf bij Twitter moet nu een fractie van het aantal werknemers ervoor zorgen dat het platform veilig en goed blijft werken. De besparingswoede van Musk is zo hevig dat Twitter volgens The New York Times op het punt staat uit hun kantoor in Seattle te worden gezet omdat ze geen huur hebben betaald en dat mensen zelfs hun eigen wc-papier mee naar werk nemen.

Twitter is said to have stopped paying rent at its Seattle office, leading it to face eviction. Janitorial and security services have been cut, and in some cases employees have resorted to bringing their own toilet paper to the office. https://t.co/xJybvTdEjy — The New York Times (@nytimes) 30 december 2022

Twitter heeft nog niet gereageerd – de communicatieafdeling is wegbezuinigd. (Simoon Hermus)

Meer gerommel bij Activision Blizzard: werknemers richten wéér vakbond op - 28 december 2022

Het blijft onrustig bij gamestudio Activision Blizzard. Nadat de Amerikaanse waakhond FTC én een groepje gamers al een zaak hebben aangespannen om te voorkomen dat de studio door Microsoft wordt gekocht, willen nu bijna zestig werknemers een vakbond opzetten. Het gaat om werknemers van Proletariat, de gameontwikkelaar die in juni van dit jaar door Activision werd aangekocht om te ondersteunen bij de game World of Warcraft.

We are excited to announce that the workers of Proletariat have asked management to voluntarily recognize our union, the Proletariat Workers Alliance. 1/14 pic.twitter.com/JtYTCvJT5X — Proletariat Workers Alliance (CWA) (@WeArePWA_CWA) 27 december 2022

Het is de derde keer dit jaar dat werknemers van Activision Blizzard een vakbond oprichten. Eerder gebeurde dat al bij werknemers van het aangekochte Raven Software en bij Blizzard Albany. Wel is het uniek dat het in dit geval gaat om een combinatie van verschillende werknemers – onder meer designers, animators, producers en kwaliteitsmedewerkers. De andere twee vakbonden bestaan alleen uit kwaliteitscontroleurs, die testen of er fouten in een spel zitten en daar doorgaans weinig voor betaald krijgen.

Aan het begin van deze maand zeiden werknemers van ZeniMax Studios – die onder meer de games Skyrim en Fallout maken– al een vakbond op te gaan richten. Deze studio werd vorig jaar voor omgerekend 7 miljard euro door Microsoft gekocht. De oprichting van een vakbond binnen ZeniMax zou ook de eerste vakbond binnen Microsoft betekenen. Mocht het bedrijf Activision Blizzard alsnog opslokken, dan krijgt Microsoft er dus mogelijk nog drie vakbonden bij.

De initiatiefnemers van de nieuwe vakbond zeggen de waarden van Proletariat te willen bewaren, nu ze door Activision Blizzard zijn ingelijfd. Ze maken zich onder andere hard voor voldoende vrije dagen, de vrijheid om altijd vanuit huis te kunnen werken en een goede zorgverzekering. Ook willen ze dat overwerken niet verplicht wordt, en dat het weigeren van extra werk er niet voor zorgt dat iemand een negatieve beoordeling op werk krijgt.

Activision Blizzard zegt de petitie te hebben ontvangen en nog met een reactie te komen. (Simoon Hermus)

Gamers klagen Microsoft aan om overname Activision Blizzard te blokkeren - 21 december 2022

Nog geen twee weken geleden spande de Federal Trade Commission een zaak aan om te voorkomen dat Microsoft de gamestudio Activision Blizzard (maker van spellen als Call of Duty en World of Warcraft) voor een krappe 70 miljard dollar mag inlijven. Deze stap zagen mensen van de Amerikaanse waakhond wel aankomen – maar nu hebben ook tien gamers het bedrijf aangeklaagd. Zij zijn bang dat Microsoft, dat al eerder al verschillende gamestudio’s kocht, met de aankoop van Activision Blizzard een monopolie creëert.

Gamers sue to stop Microsoft-Activision merger https://t.co/CLFzPfS4cg — BBC News (World) (@BBCWorld) 21 december 2022

Amerikanen mogen bedrijven aanklagen als ze eerlijke concurrentie belemmeren. De gamers beargumenteren dat Microsoft en Activision nu nog met elkaar concurreren, omdat het spel via verschillende platformen te spelen is. Battle.net is het onlinekanaal van Activision Blizzard, waar mensen gratis spelletjes of demo’s kunnen spelen. Xbox, de console van Microsoft, heeft Game Pass, een abonnementsdienst om spellen mee te spelen, en dan is er ook nog Microsoft Store. Als Activision Blizzard door Microsoft wordt ingelijfd, staat het Microsoft vrij om hier één platform van te smeden – hoewel het dat met Microsoft Store en Game Pass natuurlijk al zou kunnen doen.

Microsoft heeft al plechtig beloofd Call of Duty ook voor de consoles van concurrenten Sony en Nintendo beschikbaar te houden, mocht het Activision Blizzard kopen. Toch heeft niet iedereen daar vertrouwen in. Eerder beloofde Microsoft ook al het nieuwe deel van de populaire fantasyreeks The Elder Scrolls (vooral bekend van Skyrim) voor andere consoles beschikbaar te houden, maar nu gaat er een hardnekkig gerucht dat het spel toch een Xbox-exclusive wordt. The Gamer zag dat Microsoft het toekomstige spel als ‘mid-size’ omschrijft. Kleine en grote spellen zijn onaantrekkelijk volgens Microsoft niet aantrekkelijk om als exclusive in de markt te zetten – kleine spellen vinden dan te weinig publiek, en bij grote spellen lopen ze te veel potentiële inkomsten mis. Maar bij midsize games zit de sweet spot: échte fans worden zo misschien overtuigd toch een Xbox aan te schaffen om het nieuwe deel te kunnen spelen. Voor de duidelijkheid: Skyrim is een van de meest populaire spellen aller tijden. (Simoon Hermus)