Plasticvanger van Boyan Slat op weg naar plasticsoep

De eerste plasticvanger van de Nederlandse uitvinder Boyan Slat is zaterdag vanuit de baai van San Francisco naar open zee gesleept. Het was het begin van een reis naar de drijvende vuilnisbelt in de Grote Oceaan die Slat wil opruimen.

De creatie van Boyan Slat gaat op weg. Foto EPA

Een sleepboot trok de 600 meter lange zwarte buis, die in elkaar is gezet op een verlaten marinebasis, aan het begin van de middag (Amerikaanse tijd) langs het beroemde gevangeniseiland Alcatraz en onder de Golden Gate Bridge door. Tientallen motorjachten en zeilboten begeleidden het gevaarte naar zee. Het vertrek verliep volgens plan.

Het systeem wordt eerst enkele honderden kilometers uit de kust gebracht. Daar zal het worden getest. Daarna gaat het verder naar het deel van de oceaan waar zich een grote hoeveelheid plastic heeft verzameld. Deze zogeheten Great Pacific Garbage Patch bevindt zich tussen de Amerikaanse westkust en Hawaii. De plasticvanger moet daar over ongeveer drie weken aankomen en zal er een jaar blijven.

Mijlpaal

‘De lancering van het system is een belangrijke mijlpaal, maar de echte viering komt op het moment dat het eerste plastic aan land wordt gebracht’, liet Slat weten vanaf een meevarend schip. ‘Dan zal zijn bewezen dat de technologie werkt.’ Hij zei het ‘geweldig’ te vinden om te zien dat de installatie nu daadwerkelijk de oceaan op gaat.

De 24-jarige Slat en zijn organisatie, The Ocean Cleanup, hebben vijf jaar gewerkt aan de plasticvanger, waarvan het ontwerp enkele malen is gewijzigd. Het idee om het plastic met lange armen uit de oceanen te vissen deed hij op als 16-jarige scholier, tijdens het snorkelen.

The Ocean Cleanup wil uiteindelijk zestig drijvende systemen naar zee sturen. Het streven is om in vijf jaar de helft van het plastic in de Garbage Patch op te ruimen. Binnenkort moet begonnen worden met de bouw van de tweede plasticvanger.

Onder de Nederlandse vlag

Het systeem, dat ‘vaart’ onder Nederlandse vlag, komt buiten de territoriale wateren te liggen. De Nederlandse overheid houdt de veiligheid op zee en gevolgen voor het milieu in de gaten. Daarover heeft Slat een overeenkomst gesloten met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In de VS werkt The Ocean Cleanup samen met de Amerikaanse kustwacht, het milieuagentschap EPA en het oceanografisch instituut NOAA.

De opruiminstallatie, System 001 gedoopt, is uitgerust met sensoren, camera’s, zonnepanelen en navigatielichten voor de scheepvaart. Via een satellietverbinding kunnen in het Rotterdamse kantoor van The Ocean Cleanup de positie en de omgeving van het systeem in de gaten worden gehouden.

De installatie drijft los in zee. Onder de pijp hangt een drie meter breed scherm. Door wind en golven beweegt de buis zich sneller dan drijvend afval, zodat het plastic wordt ‘opgeveegd’. Onder invloed van wind neemt de buis een U-vorm aan, waardoor het plastic zich in het midden van het systeem verzamelt. Als het goed is, verplaatst de installatie zich vanzelf naar plekken waar het meeste afval drijft. Om de paar maanden haalt een schip het plastic op. Dat wordt aan land gebracht en zoveel mogelijk gerecycled.