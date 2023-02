Plastic wegwerptasje voor groente en fruit verdwijnt ook bij Jumbo, Aldi, Lidl en Plus

Herbruikbare verszakjes op een groente- en fruitafdeling van een Albert Heijn. Beeld ANP / ANP

Ook andere supermarkten moeten stoppen met die wegwerpzakjes, vindt staatssecretaris Vivianne Heijnen van Milieu. Vomar sloot zich niet aan bij de stop op de doorzichtige, merkloze ‘hemdtasjes’ voor groente en fruit, die door zijn vijf concurrenten donderdag werd afgekondigd. De supermarkt biedt de klant nu zowel plastic als herbruikbare zakjes aan, maar reageerde niet op een verzoek om uitleg. Concurrent Dirk experimenteert nog met een vervanger voor het wegwerptasje, aldus een woordvoerder.

Bij Albert Heijn is de overgang van wegwerpzakjes naar herbruikbare nylon zakjes tegen betaling vorig jaar zonder problemen of protest verlopen, zegt een woordvoerder. ‘Er was een fase van gewenning bij de klant, maar het slijt er snel in. Nu is het normaal om zo’n zakje mee te nemen. Uiteindelijk wil iedereen minder plastic gebruiken.’

Voedselveiligheid

Het aantal plastic tassen uit supermarkten nam al sterk af door het verbod op de (zwaardere) plastic draagtassen van begin 2016. Het aantal tassen dat bij de kassa aan de klant werd overgedragen daalde met 70 procent. Dat was ook zichtbaar buiten de winkels. Volgens de Zwerfafvalmonitor van de overheid daalde het aantal rondslingerende plastic draagtassen sinds het verbod met meer dan de helft.

De dunne wegwerptasjes voor groente en fruit werden in 2016 overigens niet verboden. Zij zouden noodzakelijk zijn voor de voedselveiligheid. De afspraak om ze toch te laten verdwijnen werd gemaakt binnen het convenant Plastic Pact NL, een afspraak tot zelfregulering in het gebruik van plastic tussen overheid en ruim honderd bedrijven. In 2025 moeten volgens die afspraak bijvoorbeeld alle plastic verpakkingen geheel recyclebaar zijn.