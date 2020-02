Plastic ring nekt otter Nieuwkoopse Plassen. ‘Een wake-upcall’, volgens Natuurmonumenten

In en om het water van de Nieuwkoopse Plassen in Zuid Holland leeft een otter met een plastic ring om zijn nek. Het stuk afval, dat het dier in levensgevaar brengt, werd ontdekt met een wildcamera van Natuurmonumenten. Beeld Natuurmonumenten

Het is een hedendaags schrikbeeld voor de natuurliefhebber: een levende otter met een plastic ring om zijn nek. Boswachter John Pietersen van de Nieuwkoopse Plassen trof het dier op camerabeelden van Natuurmonumenten, de beheerder van het gebied. Nachtelijke beelden van die wildcamera tonen hoe het ongelukkige dier zich tussen twee soortgenoten beweegt aan de rand van het water.

Vermoedelijk komt de ring uit zwerfafval. Volgens de boswachter is de nog jonge otter, zo’n 10 maanden oud, met zijn gestroomlijnde lijf in de ring gezwommen en raakt hij hem door zijn dikke vacht niet zomaar kwijt. Pietersen is bezorgd: ‘Het is een jonge otter die nog iets zal groeien. Dan kan de ring verstikkend gaan werken.’

Natuurmonumenten onderzoekt of een reddingsactie mogelijk is en heeft de hulp ingeroepen van otterexperts. Die moeten adviseren of en hoe het dier eventueel te vangen is, zonder andere otters te verstoren. Sinds 2014 leven zes of zeven otters in de Nieuwkoopse Plassen, onder meer dankzij verbeterde waterkwaliteit. Het gebied is zo’n 1.400 hectare groot.

De organisatie roept belangstellenden op om niet naar de otter te zoeken. Dat heeft ook weinig zin, want otters zijn schuwe dieren. Zelfs boswachter Pietersen is het nog nooit gelukt een van de otters in de Nieuwkoopse Plassen te zien.

De beelden van de Nieuwkoopse otter zullen de discussie over zwerfafval vermoedelijk nieuw leven inblazen. Natuurmonumenten ziet het incident als ‘een wake-upcall’: ‘Plastic hoort echt niet in onze natuur thuis.’

In de zogeheten Green Deal die in de maak is om in Europees verband duurzaamheid te verbeteren, staat een actieplan tegen onder meer zwerfafval. Dat moet ervoor zorgen dat tegen 2030 alle verpakkingen die in de EU op de markt worden gebracht, herbruikbaar of recyclebaar zijn. Ook zou regelgeving biologische en biologisch afbreekbare kunststoffen moeten bevorderen en eenmalig gebruik van kunststoffen moeten ontmoedigen. Zo lang zal de otter in de Nieuwkoopse Plassen niet kunnen wachten.

In het onderstaande filmpje is de bewuste otter te zien. Als je goed kijkt, zie je bij een van de drie otters een ring om de nek zitten die daar niet hoort.