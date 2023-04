Plannen VS en Navo voor offensief in Oekraïne uitgelekt, ook Nederlandse bijdrage

Oekraïense soldaten positioneren een artilleriegeweer in de richting van de stad Bachmoet. Beeld Diego Herrera Carcedo / Getty

De echtheid van de oorlogsplannen wordt niet door de VS betwist. Wel zouden delen mogelijk met opzet door de Russen zijn veranderd in het kader van een desinformatiecampagne, zo bevestigden Amerikaanse functionarissen vrijdag.

Zo wordt er een zeer laag Russisch dodental van 17.500 genoemd. Het Pentagon schat het aantal doden en gewonden onder de Russen in de oorlog echter op zo’n 200 duizend. Ook worden de Oekraïense verliezen fors hoger ingeschat. Het uitlekken van de militaire plannen, die deze week op Twitter en Telegram verschenen, werd naar buiten gebracht door The New York Times.

De Amerikaanse regering probeert de documenten van het internet te halen, maar tot nu toe tevergeefs. Het geheime Oekraïense oorlogsplan waaraan Kyiv al maanden werkt is niet in de stukken te vinden. Wel geven ze tot in detail informatie over wapenleveringen, trainingen door diverse landen en de opbouw van de Oekraïense gevechtsbrigades die de aanval moeten gaan openen.

Over de auteur

Stieven Ramdharie is ruim 20 jaar buitenlandredacteur van de Volkskrant met defensie als belangrijkste specialisme.

Geheime operaties

In een update van 23 maart staat opvallend genoeg ook vermeld dat er 97 commando’s van westerse landen in Oekraïne actief zouden zijn. Behalve Amerikanen (14), Britten (50), Fransen (15) en Letten (17) zou het ook om één Nederlander gaan. Officieel zijn er geen militairen van deze landen in Oekraïne om het leger bij te staan met adviezen of trainingen. Het is onduidelijk of deze vermelding ook het werk is van de Russen.

Classified documents leaked caused a reaction from the Pentagon. The #US admin is trying to persuade Twitter & Instagram to delete these documents relating to the #US plans in #Ukraine, deployment of forces, casualties of belligerents, supply of weapons & more v @Spriter99880 pic.twitter.com/JD6UMfNLrc — Elijah J. Magnier 🇪🇺 (@ejmalrai) 7 april 2023

‘Als dit klopt, dan zijn deze special forces zeker niet in de voorste linies actief’, zegt brigade-generaal b.d. Ruud Vermeulen. ‘Het zou anders betekenen dat de Navo actief meehelpt op het slagveld.’ Als oud-stafofficier van de Nederlandse eerste Divisie was hij ooit betrokken bij het opstellen van dit soort militaire plannen en het uitdenken van grote legeroperaties.

Vermeulen: ‘Mijn inschatting is dat deze militairen de Oekraïense commando-eenheden adviseren en trainen. In de afgelopen maanden zijn er een aantal geheime operaties geweest tegen de Russen die deze geheime eenheden zouden hebben uitgevoerd.’

Het ministerie van Defensie in Den Haag wil niet reageren. ‘Over onze special forces doen wij geen mededelingen’, aldus een woordvoerder. Defensie wil ook niets zeggen over het trainen door Nederland van Oekraïense soldaten bij het oversteken van rivieren, waarnaar in hetzelfde stuk mogelijk wordt verwezen. Vermeulen: ‘Dit is een van de meest complexe militaire operaties, ook het plannen is niet eenvoudig.’

Oekraïense soldaten zouden in februari en maart drie weken lang door Nederlandse soldaten in zijn getraind en geadviseerd. ‘Wij kunnen dit bevestigen noch ontkennen’, aldus de Defensie-woordvoerder. Als de Oekraïners in het zuiden in de aanval willen gaan, onder andere bij Cherson, zullen zij rivieroperaties moeten uitvoeren over de Dnjepr.

#Ukraine: A Russian T-80BV tank was struck and destroyed by what appears to be an FGM-148 Javelin ATGM fired by Ukrainian forces in #Luhansk Oblast- filmed by Russian soldiers in the tank behind. pic.twitter.com/x7huL3f5gV — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) 2 april 2023

Brigades gereed

In de gelekte plannen wordt ervan uitgegaan dat het Oekraïense voorjaarsoffensief rond april begint. De Oekraïense minister van Defensie Oleksi Reznikov zinspeelde hier vorige week al op. In een document van eind februari, dat gaat over de militaire opbouw van het Oekraïense leger, compleet met wapens en trainingen die het Westen geeft, kunnen de Russen lezen dat voor het offensief twaalf gevechtsbrigades worden klaargestoomd.

Een Oekraïense brigade telt zo’n vier-tot vijfduizend soldaten. Van de negen brigades die door de VS en de Navo-lidstaten worden uitgerust en opgeleid, moesten er zes eind maart al gevechtsklaar zijn. De andere drie dienen eind april gereed te zijn. Het Russische opperbevel in Moskou kan ook zien met hoeveel pantsermaterieel de negen brigades de aanval zullen openen, namelijk met 253 tanks en 381 pantserwagens.

Er wordt gewaarschuwd dat de ‘levertijd van het materieel gevolgen zal hebben voor de training en de gereedheid’ van de eenheden. Het is niet duidelijk of er daarna grote vertragingen zijn ontstaan waardoor het voorjaarsoffensief later van start gaat. Oekraïne noemde de gelekte plannen vrijdag overigens ‘nep’. Volgens een adviseur van president Volodymyr Zelensky bevatten de stukken ‘een hoop fictieve informatie’, afkomstig van de Russen.

Vermeulen vindt het uitlekken van de militaire plannen, als ze inderdaad echt zijn, geen grote ramp. ‘Het liefst wil je als Navo natuurlijk niet dat al deze informatie op tafel ligt’, aldus de oud-bataljonscommandant van de Luchtmobiele Brigade. ‘Maar de Russen zijn al redelijk goed geïnformeerd over de sterkte van het Oekraïense leger. En ze weten ook welke wapens en trainingen Kyiv krijgt van het Westen.’