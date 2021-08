Plannen voor vaccinatie en voorlichting in scholen vanwege zorgen om lage vaccinatiegraad tieners

In het Zuid-Hollandse dorp Poortugaal krijgt een tiener een coronaprik. Met een speciale campagne gericht op jongeren wil de overheid de vaccinatiegraad onder 12- tot 18-jarigen verhogen. Beeld Arie Kievit

Er zijn zorgen bij de GGD’s over mogelijke virusuitbraken op scholen als die vaccinatiegraad niet stijgt. Zo is de GGD Hollands Noorden in gesprek met scholen in het voortgezet onderwijs of die openstaan voor vaccinatie bij scholen. De GGD West-Brabant heeft een afspraak staan om in september in de internationale schakelklassen in Breda en Bergen op Zoom te vaccineren. De GGD Amsterdam bespreekt met scholen of medewerkers voorlichting kunnen komen geven. Bij andere GGD’s als die van Drenthe en Utrecht ‘staan de tieners op de agenda’, maar zijn nog geen concrete acties ondernomen.

‘Wij weten dat sommige GGD’s in hun regio initiatieven ontplooien in samenwerking met de scholen voor vaccinatie van deze leeftijdsgroep’, zegt een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR. Daarbij zegt de woordvoerder expliciet dat er in alle gevallen ook voorlichting wordt gegeven: ‘Het is heel duidelijk: GGD’s oefenen geen druk uit om je te laten vaccineren, niets is verplicht.’

Maar duidelijk is ook voor de GGD-koepel dat de vaccinatiegraad nog achterblijft onder 12- tot 18-jarigen. Zo voegen deze minderjarige tieners zich bij andere groepen met een relatief lage vaccinatiegraad, bijvoorbeeld de bewoners van achterstandswijken en de bijbelgordel, waarop de GGD’s zich nu richten met het zogeheten fijnmazig vaccineren.

Afwachtend

Vanaf 2 juli zijn ook minderjarige tieners van 12 tot 18 jaar uitgenodigd voor vaccinatie. Maar deze groep meldt zich niet meteen massaal voor een prik, dit in tegenstelling tot oudere leeftijdsgroepen die meteen belden als ze aan de beurt waren. In een eerder gedragsonderzoek van het RIVM zei zo’n 72 procent van de 12- tot 18-jarigen zich te willen laten vaccineren. Maar dat percentage is nog lang niet in zicht: tot nog toe heeft 43 procent van deze leeftijdscategorie een eerste prik gehad.

Het RIVM maakt zich vooralsnog geen zorgen over het niet al te grote animo onder deze groep. ‘Het is vakantietijd, we verbinden er nog geen conclusies aan’, zegt een woordvoerder. Het gevoel van urgentie zou minder zijn onder tieners omdat ze minder vaak ziek worden van corona. ‘Ons doel en ook onze verwachting is dat het percentage gevaccineerde tieners nog flink gaat stijgen.’

In sommige prikbussen en andere kleinschalige vaccinatielocaties meldden zich opvallend veel tieners. Sommigen kampen met prikangst en voelen zich in zo’n vaccinatielocatie meer ontspannen. Ook vinden sommige jongeren het lastig ver vooruit te plannen voor de afspraken.

Schakelklas

Bij de prikbus in Breda kwam een leraar langs met drie 16- en 17-jarige leerlingen uit de internationale schakelklas, bedoeld voor scholieren die nog niet goed Nederlands spreken, bijvoorbeeld minderjarige vluchtelingen. ‘De leerkracht vertelde ons dat veel van zijn leerlingen nog niet waren gevaccineerd’, zegt een woordvoerder van de GGD West-Brabant. ‘Zo kwamen we op het idee om iets te organiseren specifiek voor deze groep.’

De GGD West-Brabant begint aankomend schooljaar met voorlichting voor de leerlingen en hun ouders. Vervolgens kunnen de scholieren zich in de school door GGD-medewerkers laten vaccineren. Ook deze GGD benadrukt de vrijwilligheid: ‘Wij gaan niet zomaar naar een school om kinderen te vaccineren zonder dat de ouders dat weten, zoals soms wordt gesuggereerd op sociale media. Bij de 12- tot 15-jarigen is bovendien toestemming van de ouders gewenst.’

De vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, de VO-raad, juicht de extra inspanningen toe om leerlingen meer te motiveren zich te laten vaccineren nu over twee weken in de noordelijke regio’s de scholen weer opengaan. ‘We weten dat de gezondheidsrisico’s op scholen groter zijn als minder leerlingen zijn gevaccineerd’, zegt de woordvoerder. ‘Maar we zijn ook terughoudend. Er mag geen druk zijn.’