Plannen voor controversiële Keystone XL-pijplijn tussen VS en Canada voorgoed van de baan

Buizen bedoeld voor de pijplijn in de Amerikaanse staat North Dakota in 2017. Beeld REUTERS

“Na een volledig onderzoek van zijn opties en in overleg met zijn partner, de regering van Alberta, heeft TC Energy vandaag bevestigd dat het een einde maakt aan de plannen voor Keystone XL”, aldus het bedrijf in een persbericht.

Met de plannen van Keystone was 9 miljard dollar gemoeid. De pijplijn zou olie vanuit Alberta, in Canada, naar de Amerikaanse staat Nebraska voeren.

De lijn loopt echter dwars door kwetsbaar natuurgebied en land dat toebehoort aan inheemse stammen. De Amerikaanse stammen, waaronder de Rosebud Sioux Tribe, hadden de Amerikaanse regering al aangeklaagd in verband met de pijplijn.

Biden's voorganger Donald Trump was een voorstander van het project en zorgde voor een vergunning in januari van vorig jaar. Een federale rechter in Montana legde het project stil, vanwege beoogde natuurschade. De regering-Trump ging daartegen in beroep. Iets meer dan een jaar later blokkeerde Biden de plannen middels een presidentieel decreet.