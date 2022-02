Plannen van moslims in Westland stuiten op steeds weer nieuwe hordes

Hicham El Ikaoui stofzuigt de gebedsruimte in Wateringen Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Vijf vrouwen zitten geconcentreerd gebogen over een korantekst, deze stille maandagochtend in het Westland. Buiten slaat de wind flarden regen tegen de gevel, binnen is het behaaglijk studeren onder het licht van de tl-balk. Welkom in het Islamitisch Cultureel Centrum Wateringen (ICCW): een bescheiden dorpsmoskeetje met beneden een bruin gestoffeerde gebedsruimte onder een systeemplafond en boven een krap lokaal voor de lessen Arabisch of, zoals nu, koranstudie.

Als het aan ICCW-voorzitter Hicham El Ikaoui had gelegen, zouden deze lessen binnenkort worden gehouden in een mooi nieuw pand. Een paar honderd meter verderop vond de vereniging de perfecte locatie: het al jaren leegstaande wijkgebouw de Eendenburcht. Ooit beleefden Wateringse tieners er hun eerste avondjes uit in de soos, tegenwoordig is het er vooral feest voor spinnen en mos. Het ICCW wilde het vervallen gebouw afbreken en vervangen door een kleine moskee. Glazen openingen in het dak zouden er symbolisch verwijzen naar de kassen van het Westland.

Conceptovereenkomst

Na jaren praten en onderhandelen met de gemeente, eigenaar van het wijkgebouw, stond er vorig jaar eindelijk een conceptovereenkomst op papier. Er hoefde alleen nog een notaris te worden gevonden voor de overdracht. Maar toen trok de gemeente plots de stekker uit de verkoop.

‘We kregen in juli vorig jaar te horen dat er een halfjaar eerder een nota in het college was aangenomen, waarin staat dat vastgoed van de gemeente openbaar verkocht moet worden’, zegt El Ikaoui. Alleen, blijkt nu na een wob-verzoek: die nota bestaat helemaal niet.

Heeft de wethouder een smoesje verzonnen om onder de verkoop aan de islamitische vereniging uit te komen? Dinsdagavond moet het college in een spoeddebat aan de gemeenteraad uitleggen wat hier is gebeurd. Bij het ICCW hebben ze daar weinig twijfels over. ‘Dit gaat niet om de stenen, dit gaat om hoe deze gemeente omgaat met moslims.’

Het oude wijkgebouw van Wateringen waar de islamitische school gebouwd zou worden. De koop leek rond, toen de gemeente plotseling toch een openbare aanbesteding in gang zette. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De Westlandse politiek – op dit moment een coalitie van CDA, VVD, LPF en ChristenUnie/SGP – heeft een geschiedenis als het gaat om het dwarsliggen bij islamitische initiatieven. Vanaf 2006 voerde LPF Westland met de slogan ‘Moskee Nee’ al actie tegen de komst van een moskee in Naaldwijk. Die plannen liepen flinke vertraging op, maar het gebedshuis kwam er in 2012 uiteindelijk toch.

Dat kan niet worden gezegd van de islamitische basisschool die schoolvereniging Yunus Emre graag zou zien verrijzen in de tuindersgemeente. De Raad van State oordeelde al in 2019 dat die school bestaansrecht heeft; zowel de minister als de koning maande de gemeente Westland met spoed een leslocatie te zoeken. Toch is die er nog altijd niet.

Gastarbeiders

‘De mentaliteit is hier: je bent als migrant goed genoeg om te komen werken, maar verder moet je je mond houden’, zegt schoolbestuurder Ali Ahrouch van Yunus Emre. In de jaren zestig kwamen de eerste gastarbeiders uit Turkije en Marokko om te ploeteren in de Westlandse kassen, daarna arriveerden de Polen en Roemenen. Maar de Westlander heeft de migrant nooit omarmd, schrijft Jaap van Duijn ook in zijn boek Geschiedenis van het Westland: ‘We kunnen niet zonder hen, maar willen hen eigenlijk niet.’

Voor Ahrouch is dat een gegeven als een natuurwet, hij windt zich er niet meer over op. ‘Ik ben zelf een Westlander. Als ik geen moslim was, zou ik waarschijnlijk dezelfde mentaliteit hebben.’

Wat hem wel verbaast, is dat een gemeente zich zo lang onder wetgeving uit weet te draaien. ‘Dat je twijfels hebt bij een islamitische basisschool als je een beetje wereldvreemd bent, kan ik begrijpen. Dat je daar een rechtszaak over begint, snap ik ergens ook nog wel. Maar als de Raad van State besluit dat die school er moet komen, dan is het toch klaar? Zo werkt het toch in een democratie? Maar dit is een vreemd stukje Nederland. Hier gaan ze vier, vijf, zes keer in beroep. Dan kan ik niet anders dan concluderen dat ze ons moslims gewoon niet willen hebben hier.’

Niets van waar, stelt een woordvoerder namens het college van B en W. ‘De gemeente Westland verwerpt de suggestie dat deze gemeente initiatieven op basis van een islamitische achtergrond traineert.’ Verder wil de woordvoerder niet ingaan op vragen, omdat dit debat ‘in de raad moet worden gevoerd, en niet in de media’.

Hicham El Ikaoui van de Wateringse moskee hoopt intussen dat de lokale reuring ertoe leidt dat het college de eerdere afspraken over de verkoop van het wijkgebouw alsnog nakomt. Een eerste knieval is er: vorige week verwijderde de gemeente de Funda-advertentie voor de openbare verkoop van het pand. De hete aardappel wordt nu, als het aan het gemeentebestuur ligt, doorgeschoven tot na de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Nergens voor nodig, meent El Ikaoui. ‘Als de gemeente stopt met liegen, kan dit verkoopproces binnen een paar dagen zijn afgerond en zijn we ruim voor de verkiezingen klaar.’