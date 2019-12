Plannen om nieuwe fossiele energiebronnen aan te boren maken Klimaatakkoord Parijs onmogelijk

Greenpeace voert actie in oktober bij Shell-platforms in de Noordzee. Beeld AFP

Als de plannen worden uitgevoerd, zal het klimaat opwarmen met meer dan de 1,5 graden, de in het Parijse klimaatakkoord gewenste bovengrens voor 2050. ‘Zeer waarschijnlijk’ zal de temperatuurstijging dan al uitkomen boven de 2 graden, schrijven de onderzoekers. Dat is precies wat de Parijse akkoorden hadden moeten voorkomen.

Volgens het rapport Oil, gas and the climate van de milieuorganisaties heeft het Russische Gazprom de meest ambitieuze plannen, direct gevolgd door Shell. Shell zou de komende vier jaar het equivalent van 17,7 miljard vaten olie ontsluiten. De onderzoekers baseren zich op cijfers van het consultancybureau Rystad, dat ook door de olie-industrie vaak wordt gebruikt.

Van de nieuwe bronnen ligt 85 procent in de Verenigde Staten, waar tot 2024 plannen klaarliggen om bronnen aan te boren die bij elkaar goed zijn voor 25 miljard vaten olie. De Verenigde Staten zijn al ’s werelds grootste producent van olie en gas. De Verenigde Staten zijn ook het enige land dat zich heeft teruggetrokken uit het Klimaatakkoord van Parijs.

Volgens Laurie van den Burg van Milieudefensie toont het rapport aan dat er geen enkele ruimte is voor méér olie- en gaswinning. Zij ziet in de bevindingen dan ook een ondersteuning van de rechtszaak die Milieudefensie heeft aangespannen tegen Shell vanwege zijn klimaatbeleid. ‘Shell is niet van plan zelf zijn beleid aan te passen, daarom moeten wij het bedrijf via de rechter dwingen verantwoordelijkheid te nemen.’

Geen nieuwe olieputten

De milieuorganisaties staan niet alleen in hun bewering dat ‘Parijs’ geen ruimte meer laat voor nieuwe olie- en gasputten. Een jaar geleden stelde het Internationaal Energie Agentschap IEA dat ook al. En vorige maand, bij de presentatie van zijn World Energy Outlook, stelde het IEA dat met het huidige beleid de uitstoot van CO 2 blijft toenemen tot 2040. Terwijl de uitstoot omwille van Parijs zou moeten dalen.

De onderzoekers van de zeventien milieuorganisaties scherpen dat beeld nog aan. Zij zien dat de investeringen in nieuwe olie- en gasbronnen enkele jaren zijn afgenomen maar sinds dit jaar weer groeien, en hard ook. Vorig jaar bereikten de investeringen een dieptepunt van 125 miljard dollar; in 2024 gaat het om 375 miljard. Waarbij natuurlijk nog wel moet blijken of die plannen ook worden uitgevoerd.

Het rapport komt naar buiten op het moment dat in Madrid de wereld bijeen is om de akkoorden van Parijs uit te werken. Daarbij zal ook Shell aanwezig zijn. Shell is een van de weinige olieconcerns die zelf doelen stelt voor uitstootbeperking. Tot voor kort was het bedrijf daarin zelfs het meest ambitieus: het concern wil zijn uitstoot in 2050 met 30 procent omlaagkrijgen. Inmiddels is Shell qua ambitie voorbijgestreefd door het Spaanse Repsol: dat stelde onlangs in 2050 zijn uitstoot terug te brengen naar nul.

Shell wil niet ingaan op de vraag of de cijfers in het rapport kloppen. ‘We hebben wel bekendgemaakt dat we voor de komende decennia blijven investeren in onze olie- en gasbronnen.’ Het klimaat vergt wel ingrepen, aldus Shell, maar daarvoor is een ‘maatschappijbrede benadering’ nodig.