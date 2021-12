Plannen Nederlandse regio's voor zonne- en windenergie voldoen aan Klimaatakkoord

Een IJsselmeerkotter vaart met een protestdoek langs een windmolenpark. De dertig Nederlandse regio’s zijn burgers beter gaan betrekken bij hun plannen voor de opwekking van duurzame energie, aldus het Planbureau voor de Leefomgeving. Beeld ANP

Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) na het wegen van de plannen die de zogeheten Regionale Energie Strategieën (Ressen) afgelopen zomer presenteerden. Het bureau schat in dat de productie van elektriciteit uit zon en wind aan het eind van dit decennium tussen de 35 en 46 terawattuur (TWh) zal liggen. In het Klimaatakkoord was 35 TWh afgesproken, ongeveer 30 procent van het totale elektriciteitsgebruik. ‘Ruim toereikend’, luidt daarom het oordeel van het PBL.

Volgens het PBL wordt het wel een flink gepuzzel om het resultaat van alle duurzame energieprojecten af te stemmen met het elektriciteitsnetwerk, dat op sommige plaatsen nu al aan zijn maximale capaciteit zit. Deze zomer meldde netbeheerder Liander problemen in onder meer een woonwijk in Amsterdam en in het Westelijk Havengebied. Liander verwachtte toen dat ook in de rest van het land lange wachttijden zouden ontstaan.

Wetgeving leidt tot onzekerheid

Ook de wetgeving waaraan windmolenparken gebonden zijn, vormen volgens het PBL een punt van onzekerheid. In juni bepaalde de Raad van State dat landelijke normen niet voldoen, omdat de overheid daar geen speciale milieubeoordeling voor heeft gemaakt. Totdat de landelijke regels zijn aangepast, mogen gemeenten wel zelf de milieueffecten beoordelen.

Het PBL merkt op dat de dertig Ressen zijn begonnen met het betrekken van burgers bij de plannen. Vanwege de coronapandemie gebeurde dat vooral via online bijeenkomsten en enquêtes. Het planbureau vindt ‘verbetering van de dialoog gewenst’, met ruimte voor verschillende geluiden. ‘Of het nu gaat om de wens voor meer lokale hernieuwbare energieopwekking, of juist om weerstand tegen projecten in de eigen leefomgeving.’

De Ressen zijn een uitvloeisel van het Klimaatakkoord. In de Ressen zochten lokale gemeenteraden, waterschappen en provinciale staten samen met burgers op regionaal niveau naar gebieden waar windturbines en zonnevelden konden komen. Op die manier zouden er betere beslissingen moeten worden genomen.