Plan voor ‘terrassenzee’ in binnenstad Breda: ‘Een inhaalronde voor de horeca’

Cafés en restaurants mogen vanaf 1 juni dertig gasten binnen ontvangen, maar zo’n limiet is er niet voor terrassen. Ondernemers in Breda zien hun kans schoon. Hun plan om de binnenstad om te toveren tot ‘terrassenzee’ wordt gesteund door burgemeester, politie en brandweer.

‘Kijk, dit gaan we opvullen met tafels en stoelen, vanaf brasserie De Colonie tot aan de Grote Kerk. Dat is een behoorlijke lap’, zegt café-eigenaar Johan de Vos, vicevoorzitter van de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland en drijvende kracht achter het ‘terrassenplan’ van de Brabantse stad. Hij loopt door naar de bomenrij aan de noordkant van de Grote Markt: ‘Hier komen ook terrassen, met looppaden links en rechts. Hier pak je zo enkele honderden vierkante meter.’

Hij slaat linksaf de Veemarktstraat in, een winkelstraat met horeca. ‘Voor dat lege winkelpand kunnen we sowieso een terras maken. En als de winkels dicht zijn, kunnen we de terrassen uitbreiden. We moeten natuurlijk wel zorgen dat de nooduitgangen en de deuren van bewoners bereikbaar blijven.’

Ter hoogte van brasserie Van Asperen vervolgt hij: ‘Het wordt zigzaggen met die terrassen. We moeten creatief met de ruimte omgaan – het kan best zijn dat een paar tafeltjes voor het pand van de buren komen te staan. En in het midden komt een kronkelend looppad, niet alleen voor de hulpdiensten, maar ook voor blinden en mensen in een rolstoel.’

Geen limiet op terras

Breda bereidt zich voor op de opening van de horeca op 1 juni. Cafés en restaurants mogen dan maximaal dertig gasten binnen ontvangen. Maar buiten op het terras is geen limiet gesteld – mits iedereen aan een tafeltje zit en de anderhalvemetermaatregel wordt aangehouden. Daarom is het plan ontstaan om de Bredase binnenstad om te toveren in wat De Vos noemt ‘een terrassenzee’.

Het ambitieuze horecaplan heeft de zegen gekregen van gemeente, politie en brandweer. ‘Breda heeft een naam hoog te houden als horecastad’, zegt burgemeester Paul Depla. De horeca is de afgelopen 2,5 maand hard getroffen en kan wel wat extra omzet gebruiken. ‘Het helpt als ze wat meer ruimte krijgen’, aldus Depla.

De burgemeester diende deze week zelfs een verzoek in om op maandag 25 mei ‘een oefendag voor de horeca’ te mogen draaien in Breda. ‘Het is onverstandig om te denken dat het op 1 juni allemaal vanzelf zal gaan’, aldus Depla. ‘Er zullen kinderziektes zijn als de terrassen straks weer opengaan. Hoe werkt het in de praktijk, voor de horeca, voor bezoekers, voor handhavers? Daar kan heel Nederland van leren.’

Vrijdagmiddag heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid het verzoek om de oefendag echter geweigerd. ‘De grens ligt op 1 juni. Als we één gemeente hiervoor toestemming geven, willen andere gemeenten dat ook’, aldus een woordvoerder.

De Vos, eigenaar van café Boerke Verschuren in de wijk Ginneken, heeft eerst met de politie en brandweer een ronde door de stad gemaakt om te inventariseren wat wel en niet mag. Een dag later heeft hij met een verfbus de eerste voorzichtige contouren van verruimde terrassen op pleinen en straten gespoten. Hij heeft een appgroep aangemaakt, waaraan circa 400 (van de 500 à 600) horecabedrijven in Breda deelnemen. ‘Per plein en straat moeten horecabedrijven er zelf uitkomen’, zegt hij. ‘Anders geldt de oude situatie.’

Wereldberoemd in Breda

Vandaag loopt De Vos samen met een ambtenaar en twee landmeters nogmaals de stad door om alles officieel in kaart te brengen. Bij de Haven halen de landmeters de tachymeter op zijn driepoot tevoorschijn. De markering van elk terras wordt in de draagbare computer opgeslagen. ‘Dit wordt de begrenzing van de terrassen’, zegt ambtenaar wijkzaken Linda Emmens. ‘Daar kan op gehandhaafd worden.’

De kade beneden aan de haven wordt terras. Op het Kerkplein en de Havermarkt – hét stapgebied van Breda – wordt extra ruimte voor de horeca gecreëerd. In de Veemarktstraat schiet Gitte Verhoeven, manager van lunchroom Happy Tosti, De Vos aan. ‘We willen het terras verbreden om er een extra rij tafels te kunnen neerzetten. Kan dat?’, vraagt ze. Normaal heeft ze 32 zitplekken, maar door de anderhalvemetermaatregel kan ze slechts eenderde van die capaciteit benutten. De Vos: ‘Misschien kun je wat meters van de buren erbij nemen. En verbreding met een meter moet kunnen.’

Lopend door de binnenstad wordt de café-eigenaar voortdurend links en rechts begroet, als was hij de burgemeester zelve. Zijn terrassenplan heeft hem wereldberoemd in Breda gemaakt. ‘Als je drie maanden geen horeca hebt, ben je een dooie stad’, zegt De Vos. ‘Iedereen denkt mee. Er is veel solidariteit en creativiteit. Op veel plekken zeggen winkeliers: zet je terras maar voor mijn winkel.’

Volgens hem staan ook de meeste binnenstadbewoners achter het terrassenplan. ‘Ze hebben het drie maanden heel rustig gehad, nu krijgen ze het drie maanden wat drukker’, aldus De Vos. ‘Maar ook de meeste bewoners zien wel in dat de horeca die extra omzet goed kan gebruiken.’

Nachthoreca op parkeerterrein

De omwonenden wachten de concrete uitwerking van de plannen af. Maar voorzitter Piet Maanders van de wijkraad Stadshart/Valkenberg heeft op voorhand een positieve grondhouding. ‘We zien dat de horeca het ontzettend zwaar heeft en we gunnen hun zeker een bepaalde inhaalronde.’ Al waarschuwt hij wel dat de overlast niet te groot moet worden.

De Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland wil zelfs de discotheken en nachtclubs – die nog niet open mogen van het kabinet – te hulp schieten. ‘Voor de nachthoreca willen we van het Chasséveld, een parkeerterrein van 2.000 vierkante meter naast de oude Koepelgevangenis, één groot terras maken’, zegt vicevoorzitter De Vos. ‘Alles moet daar wel worden ingevlogen: barretjes, toiletten, tafels en stoelen. Maar zo krijgen ook zij de kans om wat omzet te draaien.’

Hoeveel meer terrasruimte er in totaal wordt gecreëerd in Breda, is nog niet exact berekend. Maar De Vos schat dat alleen in de binnenstad al zeker 10.000 vierkante meter extra terrassen kan worden gemaakt, en met omliggende wijken en dorpen zal dat zeker 15.000 vierkante meter zijn.

Slecht weer

De Bredase kroegbaas hoopt op een mooie zomer. Want wat gebeurt er als het de komende weken en maanden overwegend geen mooi weer wordt? ‘Met luifels en parasols kunnen we natuurlijk wel wat opvangen’, antwoordt hij bedachtzaam. ‘Maar als het echt langdurig slecht weer is of blijft regenen, dan valt alles letterlijk in het water. Daar denken we maar even niet aan. Het terrassenplan staat of valt met goed of slecht weer.’

Terwijl de landmeters hun werk doen en de verruimde terrassen inmeten, merkt ambtenaar Linda Emmens op dat de hoeken van de tijdelijke terrasgrenzen met een duidelijke kleur op het plaveisel zullen worden aangegeven. ‘Waarschijnlijk in geel’, zegt ze. De Vos: ‘Fijn. Dat past mooi bij de clubkleuren van NAC.’