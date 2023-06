Plan De Jonge van de baan: huisverkoper mag toch zelf bepalen aan wie woning wordt verkocht

Beeld Joris van Gennip

VVD, D66, JA21 en de Groep Van Haga verzetten zich vorige week al fel tegen de plannen van De Jonge, maar nu de PVV heeft aangekondigd het voorstel niet te steunen, is een meerderheid in de Tweede Kamer sowieso niet meer haalbaar.

‘De PVV is er tegen dat gemeenten bepalen aan wie je je huis mag verkopen. Daarom steunen we het VVD-amendement om de Huisvestingswet van De Jonge NIET te laten gelden voor alle bestaande woningen, maar alleen voor nog te bouwen woningen’, heeft het PVV-Kamerlid Alexander Kops verklaard. Aanvankelijk was de PVV nog voorstander van De Jonges Huisvestingswet, maar de partij veranderde een paar dagen geleden van gedachten.

Het idee achter de nieuwe Huisvestingswet is dat de overheid in deze tijden van grote woningschaarste meer invloed wil kunnen uitoefenen op hoe de beschikbare woningen worden verdeeld. Nu is het al zo dat gemeenten de helft van de beschikbare nieuwbouw of sociale huurwoningen kunnen toewijzen aan voorrangsgroepen. Onder meer mensen uit de eigen gemeente en mensen met een cruciaal beroep, zoals verpleegkundigen en leraren, kunnen voorrang krijgen op dit soort huizen.

Minister De Jonge wilde de wet uitbreiden zodat gemeenten voortaan ook de mogelijkheid krijgen om mede te bepalen wie mogen wonen in de helft van de beschikbare koopwoningen tot 355 duizend euro. Gegadigden zouden een vergunning van de gemeente moeten hebben om een bod te mogen doen op zo’n bestaand koophuis. Alleen mensen met lage- en middeninkomens zouden die vergunning krijgen.

Inbreuk eigendomsrecht

Een verwerpelijk idee, vinden VVD en D66, want een huisverkoper moet altijd zelf kunnen bepalen aan wie hij zijn woning verkoopt. Anders is het een inbreuk op het eigendomsrecht. De VVD vreest dat huizenverkopers benadeeld worden als de kring van mensen die hun woning mag kopen krimpt.

‘Stel, je hebt zes potentiële kopers, maar vijf blijken niet aan de eisen van de gemeenten te voldoen, en eentje wel. Dan krijgt die ene overgebleven koper heel veel macht over de prijs die je voor het huis kunt krijgen’, zei het VVD-Kamerlid Peter de Groot afgelopen week tijdens een Kamerdebat.

D66 vreest dat de doorstroming zal stokken als blijkt dat mensen hun huis alleen mogen verkopen aan voorrangsgroepen, die waarschijnlijk minder voor de woning betalen. De kans is groot, denkt D66, dat de verkoop dan even wordt uitgesteld, waarna de verkopers gauw nog ‘een extra dakkapel gaan bouwen’ zodat hun woning niet meer onder de grens van 355 duizend euro valt en ze hun huis dus niet meer hoeven te verkopen aan een voorrangsgroep, aldus het Kamerlid Faissal Boulakjar. Ook de Raad van State vreest voor dit prijsopdrijvende effect.

Jonge starters zitten klem

Minister De Jonge benadrukte afgelopen week het belang van de wet in tijden van woningschaarste. Hij ontkent dat de wet een forse inbreuk is op het eigendomsrecht, omdat een verkoper uit een weliswaar iets kleinere groep van bieders ‘nog steeds zelf mag beslissen aan wie hij die woning verkoopt en voor welk bedrag’.

De wet is een grote wens van gemeenten, bevestigde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten afgelopen vrijdag nogmaals. Zij kampen vaak met jonge starters die geen woning kunnen vinden in het dorp waar ze zijn opgegroeid, omdat ze telkens worden overboden door rijkere huizenzoekers van buiten. CDA en CU vinden dat de wet zorgt voor ‘gezonde gemeenschappen’. Ook partijen als PvdA, SP en GroenLinks zijn voor het reguleren van de verkoop van bestaande koophuizen.

Als dit voorstel dinsdag wordt weggestemd – wat nu de verwachting is – blijven gemeenten nog wel de mogelijkheid houden om mede te bepalen wie in nieuwbouwhuizen of sociale huurwoningen mogen gaan wonen. Daar is geen grote weerstand tegen in de Kamer.