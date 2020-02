Pjotr Pavlenski, Russische provocateur, opgepakt nadat hij bondgenoot Macron ten val bracht

De omstreden Russische performancekunstenaar Pjotr Pavlenski probeert in 2015 de poort van de Loebjanka, het hoofdkwartier van de geheime dienst FSB in het centrum van Moskou in brand te steken. Pavlenski week later uit naar Frankrijk. Beeld AFP

Macrons vroegere woordvoerder Benjamin Griveaux besloot zich terug te trekken als kandidaat voor het burgemeesterschap van Parijs nadat een flimpje was opgedoken waarin te zien was hoe hij masturbeerde. Hij had die beelden verstuurd aan een jonge bewonderaarster. De beelden kwamen later in handen van Pavlenski die ze op het internet zette als protest tegen de 'hypocrisie’ van de politicus.

'Hij is iemand die prat gaat op familiewaarden. Ondertussen doet hij het tegenovergestelde’, rechtvaardigde Pavlenski zijn besluit om het filmpje te publiceren. Maar de reacties in Frankrijk waren uiterst negatief. Ook zittend burgemeester van Parijs Anne Hildalgo keurde de actie van Pavlenski af, ook al spint de socialiste garen bij zijn besluit zich terug te trekken uit de race. Volgens haar moeten dergelijke zaken privé blijven.

Volgens Franse media is de Russische kunstenaar, die in 2017 asiel aanvroeg in Frankrijk, niet gearresteerd in verband met het seksfilmpje. Hij zou zijn aangehouden wegens een vechtpartij op oudejaarsavond waarbij hij een wapen zou hebben gebruikt. Hij zit vast in Parijs.

Bij de ballen

De gevluchte Russische performancekunstenaar kondigde aan dat hij ook andere ‘hypocriete’ politici zou aanpakken in zijn gevecht tegen ‘propaganda en puritanisme’. Ook in Rusland deed Pavlenski veel stof op waaien met zijn excentrieke politieke kunstperformances. Zo spijkerde hij eens zijn ballen vast op het Rode Plein uit protest tegen de ‘apatische’ houding van de Russische burgers, die zich volgens hem ‘bij de ballen lieten houden’.

Hij naaide zijn mond dicht uit protest tegen de arrestatie van leden van de meidenband Pussy Riot, sneed een oorlel af om te protesteren tegen het opsluiten van politieke dissidenten in psychiatrische klinieken en probeerde de poort van de Loebjanka, het hoofdkwartier van de geheime dienst in Moskou, in brand te steken.

In zijn nieuwe vaderland zette hij zijn opruiende protestacties voort. Een paar maanden nadat hij asiel had gekregen in Frankrijk probeerde hij een gebouw van de Franse centrale bank in brand te steken uit protest tegen de ‘tirannie van de bankiers’. Met zijn actie hoopte hij een ‘tweede Franse revolutie’ uit te lokken, maar die bleef uit.