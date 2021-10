Pizzabezorging aan huis per drone, dat duurt nog wel even

Een geslaagde testvlucht donderdagmiddag over het IJ in Amsterdam moet de prelude zijn van een toekomst met drones die maaltijden bezorgen. Thuisbezorgd staat te trappelen en de techniek is klaar. Maar tussen praktijk en techniek staan nog de nodige regels.

De drie bakjes met daarin onder meer steak tartare en asperges, in Amsterdam-Noord bereid in de bovenste verdieping van de hoge A’dam Toren, zullen een godsvermogen hebben gekost. Althans, om ze naar de overkant van het IJ te brengen per drone. Die overkant is de zesde verdieping van het nieuwe hoofdkantoor van Just Eat Takeaway.com, het moederbedrijf van Thuisbezorgd, dat nu nog midden in de verbouwing zit.

De tienduizenden euro’s kostende drone – spanwijdte een meter of 2 – wordt begeleid door piloten die vanaf het dakterras de vlucht in de gaten houden, terwijl tientallen meters lager een politieboot op het IJ hetzelfde doet. Zomaar ergens een drone de lucht in sturen met een pakket medicijnen, beveiligingscamera of een maaltijd Indiase curry is er voorlopig nog niet bij. Sinds vorig jaar gelden er strenge Europese regels. De testvlucht is dan ook voorbereid met een officieel vluchtplan, is afgestemd met de Luchtverkeersleiding Nederland en vindt plaats onder toezicht van een ‘drone operations team’ en de Politie Eenheid Amsterdam.

Gezamenlijk onderzoek

Het experiment is onderdeel van een gezamenlijk onderzoek van Dutch Drone Delta, ingenieursbedrijf Antea Group, Amsterdam Drone Lab en maaltijdbezorger Thuisbezorgd.nl. Het innovatieplatform Dutch Drone Delta is een coalitie van bedrijven en overheden die de gebruiksmogelijkheden van drones onderzoekt. Volgens de samenwerkende partijen (onder meer Schiphol, KPN, Rijkswaterstaat, Transavia en de haven van Rotterdam) hebben drones de potentie het fileprobleem op te lossen, havens automatisch te inspecteren en te beveiligen, of medicijnen altijd op tijd af te leveren.

Thuisbezorgd is vooral geïnteresseerd in de economische meerwaarde van deze manier van bezorgen, maar de deelnemende partijen willen ook weten hoe voorbijgangers en omwonenden zo’n vlucht ervaren. Ze hebben de grote drone nauwelijks opgemerkt, blijkt uit een enquête. Misschien ook wel omdat de drone het rustig aan doet en zijn maximale snelheid van 90 kilometer per uur bij lange na niet bereikt.

Lijndienst

Jitse Groen, topman van Just Eat ­Takeaway, ziet niet snel gebeuren dat zijn bedrijf binnenkort ergens in een drukke binnenstad een pizza op bestelling aflevert. Maar Groen denkt wel over een jaar een eerste lijndienst te kunnen aanleggen waarbij maaltijden naar een centraal afleverpunt worden gebracht om van daaruit met een brommer naar de eindbestemming te worden vervoerd. Bijvoorbeeld in Amsterdam-Noord, waar veel minder keuze is aan bezorgrestaurants dan aan de andere kant van het IJ. Of naar een voor een drone makkelijk te bereiken plek in de Rotterdamse haven, zodat havenmedewerkers van een verse maaltijd kunnen genieten. Maar, geeft hij ook toe: ‘Het duurt echt nog wel even voordat het commercieel interessant is.’

Ook de gemeente Amsterdam is er donderdag bij, al heeft zij strikt genomen niets te zeggen over het luchtruim. Maar Ger Baron, techniekbaas van de gemeente, ziet het als zijn taak op te komen voor de belangen van de Amsterdamse burger. ‘We willen voorkomen dat we overvallen worden door een nieuwe ontwikkeling, zoals gebeurde met de deelfietsen die de stad overspoelden.’

Strikte voorwaarden

Zwermen drones boven de binnenstad zullen er sowieso niet snel komen, zegt ook een woordvoerder van de Inspectie Leefomgeving en Transport: ‘Het vliegen met drones boven huizen en mensenmassa’s is aan zeer strikte voorwaarden gebonden. Je krijgt echt niet zomaar een vergunning.’ Het vliegen tussen twee vaste punten, waarop ook Takeaway hint, ziet hij nog wel gebeuren. Eerder verrichtte ziekenhuis Isala testvluchten met een drone tussen ziekenhuizen in Meppel en Zwolle. Deze vervoerde bloedmonsters.

Bedrijven als Thuisbezorgd, Uber of Domino’s zullen in Nederland nog wel even geduld moeten hebben voordat een drone daadwerkelijk een maaltijd aan huis kan bezorgen. Dit in tegenstelling tot enkele andere landen, waar drones al wel worden ingezet voor dit soort doeleinden. Zo timmert Google-zusterbedrijf Wing in Australië aan de weg met drones die pakketjes maal­tijden bezorgen. En in Dublin doet Manna Aero hetzelfde. Overigens gaat dat niet altijd goed: Wing moest ­onlangs in de Australische hoofdstad Canberra tijdelijk stoppen met het ­bezorgen nadat de drones herhaaldelijk werden aangevallen door raven.

Die raven zijn tijdens de testvlucht in Amsterdam niet gesignaleerd.