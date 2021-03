Piraten overvallen Nederlands schip voor kust West-Afrika: losgeld geëist voor vijftien ontvoerde zeelieden

Tanker Davide B. in de Duitse rivier de Elbe. Beeld Hollandse Hoogte / dpa Picture-Alliance

De tanker Davide B was op weg van de Letse hoofdstad Riga naar de Nigeriaanse havenstad Lagos. Het werd geënterd in internationale wateren, 210 zeemijl uit de kust. De bemanning verschanste zich – conform de voorschriften – in een versterkte ruimte (citadel), maar kennelijk wisten de aanvallers die toch open te breken. De piraten zijn uit op losgeld.

Rederij De Poli Tankers uit Barendracht heeft een team beveiligers naar het schip gestuurd en helpt de achterblijvers (allen Filipijnen) het schip naar een haven te loodsen. ‘We hebben de families geïnformeerd en nu proberen we alle bemanningsleden veilig terug te krijgen’, zegt een woordvoerder. De aanval past volgens hem in een trend in en rond de Golf van Guinea. ‘Die vinden op steeds grotere afstand van de kust plaats, waarbij steeds grotere groepen worden meegenomen.’ In januari werden volgens hem vijftien Turkse zeelui in hetzelfde gebied ontvoerd, waarbij één dode viel.

Volgens het International Maritime Bureau steeg afgelopen jaar het aantal piratenaanvallen wereldwijd van 162 incidenten (2019) naar 195 (2020). Daarbij werden 135 zeevarenden ontvoerd, waarvan 95 procent in de Golf van Guinea. ‘Ik kan dit niet aan mijn achterban uitleggen’, zegt directeur Annet Koster van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. ‘Geen enkele werknemer zou kans mogen lopen met grof geweld te worden ontvoerd.’

Koster wil dat Nederland snel de Golf van Guinea verklaart tot High Risk Area en eindelijk haast maakt de nieuwe antipiratenwet (gepasseerd door de Eerste Kamer in 2019) in werking te laten treden. ‘Dan kunnen we, na 12 jaar praten, bijvoorbeeld gewapende beveiligers gaan meesturen op Nederlandse schepen.’ De Davide B vaart onder de vlag van Malta, maar afgelopen september werd nog een olietanker onder Nederlandse vlag overvallen voor de kust van Nigeria. Daarbij werden twee bemanningsleden ontvoerd.