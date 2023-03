Pionier in milieurecht vocht tot aan de Hoge Raad om bomen en planten te beschermen, desnoods in zijn vrije tijd

Ton Fransen

Bij weinig mensen zullen persoon en beroep zo naadloos samenvallen als bij Ton Fransen. Zijn hart lag bij het milieu, zijn werk lag bij het milieu. Toen het werk hem dwong het milieu links te laten liggen, werd hij parttimer om in zijn vrije tijd het goede werk te kunnen voortzetten. Ton Fransen was een pionier die Nederland doordrong van het belang van het milieurecht.

‘De Club van Rome’, zegt dochter Jenneke Fransen in antwoord op de vraag naar zijn drijfveren. Deze stichting van wetenschappers en ondernemers, opgericht in Rome, publiceerde in 1972 een invloedrijk rapport over de begrenzing van economische groei in het belang van natuur en klimaat. De jonge jurist Ton Fransen was een van de ondertekenaars.

Ongeveer tegelijkertijd begon hij zijn loopbaan als rechterlijk ambtenaar in opleiding (raio) bij het parket in Utrecht. ‘Destijds bestond het woord milieu nog nauwelijks binnen het Openbaar Ministerie’, zei Fransen daarover in NRC bij zijn afscheid als Amsterdams milieuofficier.

Milieudefensie

Zijn eerste wapenfeit was een proefproces tegen een handelaar in potgrond. De man schraapte in de bossen van Utrecht en Amsterdam humus van de grond om het als potgrond te verkopen. Bomen en planten kwamen daardoor voedsel tekort. Fransen zette de Ontgrondingswet in om een einde te maken aan die praktijk. De grote vraag was of humus daaronder viel. Hij moest tot de Hoge Raad procederen om zijn gelijk te halen.

Het sterkte Ton Fransen in de overtuiging dat het ambt van rechter niets voor hem was. Als officier van justitie kon hij zelf initiatief nemen om het milieu te beschermen. Binnen het parket van Amsterdam, waar hij vervolgens aan de slag ging, was dat allerminst een prioriteit. Jenneke Fransen: ‘Toen hij niet de kans kreeg om milieuofficier te worden, besloot mijn vader in deeltijd te gaan werken.’ Zodoende kon Ton Fransen als vrijwilliger aan de basis van Milieudefensie staan.

Eind jaren tachtig rees in Amsterdam het besef dat milieu wel degelijk een eigen officier van justitie verdiende. Wie anders dan Ton Fransen, terug als fulltimer, kon die rol vervullen? Als wegbereider en wegwijzer kreeg Fransen het voor elkaar dat dit juridische hiaat ook elders opgevuld werd. ‘Hij was voor ons allemaal een grote inspiratiebron’, zegt Gustaaf Biezeveld, die in 1991 milieuofficier van justitie in Den Haag werd.

Ton Fransen vervulde die rol tot 1998. Op 58-jarige leeftijd ging hij met vervroegd pensioen. In genoemd afscheidsinterview beklaagde Fransen zich over de onderschatting van de problematiek en de geringe armslag van de milieuofficier. Toch waren de jaren negentig volgens Biezeveld een hoogtepunt. ‘Dat heb ik ook geschreven in mijn condoleancebrief aan de familie. Dat ik blij was dat Ton de jaren daarna niet hoefde mee te maken als milieuofficier.’

Idyllische omstandigheden

Jenneke Fransen weet niet waarom haar vader al op zo’n jonge leeftijd stopte. ‘Zijn eigen vader was niet oud geworden. Misschien was hij daar bang voor.’ Uiteindelijk heeft Ton Fransen nog een kwarteeuw in goede gezondheid geleefd. Pas op het laatst werd hij ernstig ziek. Fransen overleed op 24 januari. ‘Gelukkig is hem een lang ziekbed bespaard gebleven.’

Overigens bleef Ton Fransen ook na zijn pensionering dezelfde bevlogen idealist. Jenneke: ‘Hij zat nog de hele dag achter zijn bureau.’ Fransen richtte de Stichting Milieurecht de Graafschap om regionale misstanden aan de kaak te stellen. Het bureau stond in het Gelderse Laren, waar hij ook tijdens zijn Amsterdamse jaren ‘in idyllische omstandigheden’ (aldus zijn dochter) heeft gewoond.