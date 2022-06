Pinksterdrukte: overvolle Duitse treinen, geschrapte vluchten en minder treinverkeer in Randstad

Reizigers kunnen op Utrecht CS bij een simulator zelf een trein besturen. Op deze manier hoopt de NS personeel te winnen. Een deelnemer zwaait naar een tegemoetkomende trein. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Vanwege verwachte drukte tijdens Pinksteren besloot KLM tot en met maandag circa vijftig vluchten per dag te annuleren. De vliegmaatschappij zag zich genoodzaakt dit te doen ‘om bij te dragen aan een beheersbare situatie op de luchthaven en in de eigen operatie’.

Het exacte aantal vluchten dat wordt geannuleerd zal per dag verschillen, maar het gaat hoofdzakelijk om Europese vluchten, aldus de KLM. De passagiers op deze vluchten zijn volgens de luchtvaartmaatschappij al ingelicht en hun tickets worden omgeboekt naar een andere vlucht. De maatschappij hoopt op begrip bij passagiers voor deze ‘uitzonderlijke situatie’ en roept daarnaast andere vliegmaatschappijen op om ook vluchten te schrappen.

Om te zorgen voor een ‘werkbare situatie’ op Schiphol gaat KLM dit weekend een alternatief bagageproces testen, waarbij de koffers pas later in het vliegtuig worden geladen. Zo voorkomt het bedrijf extra vertraging, er hoeven dan minder koffers van passagiers die hun vlucht missen uit het vliegtuig te worden gehaald. De luchtvaartmaatschappij heeft daarnaast op een deel van de vluchten stoelen vrijgemaakt, zodat passagiers die door de lange wachtrijen hun vlucht niet halen nog dezelfde dag meekunnen met een andere vlucht.

Ondanks deze maatregelen is het zaterdag op Schiphol opnieuw erg druk door aanhoudende personeelstekorten onder het grondpersoneel en een groot aantal reizigers. Online klagen passagiers dat zij buiten al enkele uren in de rij moeten staan om het vliegveld binnen te komen, om vervolgens daar opnieuw te wachten in de rij voor de beveiliging.

Terminal 1 security at Schiphol pic.twitter.com/fwPrsSqKrp — Kelly Hart (@KellyKellyhart) 4 juni 2022

Afgelopen week is Schiphol met de vakbonden FNV en CNV nieuwe voorwaarden overeengekomen voor het personeel op de luchthaven, waaronder een extra beloning voor werknemers die in de zomer werken. Zij krijgen een toeslag van 5,25 euro bruto per uur. De luchthaven hoopt zo snel meer personeel aan te trekken, maar voor de zomermaanden komt het akkoord waarschijnlijk te laat. Zowel Schiphol-baas Dick Benschop als FNV-woordvoerder Joost van Doesburg verklaarden eerder dat het schrappen van vluchten deze zomer onvermijdelijk is.

Om op de korte termijn de drukte te bezweren, besloot de luchthaven de toestroom van passagiers te reguleren. Vanaf vrijdag mogen de reizigers pas vier uur voor hun vlucht vertrekt de terminal in. ‘Zonder deze maatregelen zou het nog drukker zijn’, liet een woordvoerder vrijdag aan de Volkskrant weten.

Minder treinen

Ook bij de NS zorgen personeelstekorten dit weekend voor vertragingen. Op de trajecten tussen Amsterdam-Alkmaar, Amsterdam-Den Haag en Utrecht-Den Haag moeten reizigers zaterdag rekening houden met een kwartier extra reistijd. ‘Op die trajecten rijden zaterdag door personeelstekorten en ziekteverzuim maar twee intercity’s per uur in plaats van vier’, meldt een woordvoerder van de NS.

De spoorwegmaatschappij kampt al een tijd met een te klein personeelsbestand en zag zich de afgelopen maanden vaker genoodzaakt de dienstregeling aanpassen. ‘We doen er alles aan om hinder voor de reiziger tot een minimum te beperken, maar helaas ontkomen we daar vandaag niet aan’, aldus de NS-woordvoerder. Verwacht wordt dat de treinen vanaf zondag weer volgens het reguliere schema rijden.

Er staan in totaal circa 1.100 vacatures open bij de spoorwegmaatschappij, die het wervingsbudget flink heeft uitgebreid. Om nieuwe machinisten aan te trekken, staat er de komende weken op wisselende stations een treinsimulator waarin mensen kunnen ervaren hoe het is om een trein te besturen. Naast het treinpersoneel is de NS ook naarstig op zoek naar IT’ers, monteurs en servicemedewerkers.

Voor de zomer komen de maatregelen en campagnes om het personeelstekort het hoofd te bieden waarschijnlijk te laat. De NS houdt er rekening mee dat de dienstregeling verder moet worden aangepast en dat er op meerdere trajecten minder en kortere treinen zullen rijden. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) liet onlangs in de Tweede Kamer weten dat ze de aanhoudende problemen ‘uiteraard geen aantrekkelijk perspectief’ vindt voor de reiziger, noch het personeel van de NS. Toch stelde ze dat de tekorten nog langere tijd zullen aanhouden gezien de landelijke krapte op de arbeidsmarkt.

Duitse treinen overvol

Ook buiten de Nederlandse grenzen kraakt en piept het op de treinstations en vliegvelden dit weekend. Op de Duitse spoorwegen moesten vrijdag en zaterdag meerdere ritten worden onderbroken door grote drukte. Zij het niet door personeelstekorten, maar door de invoering van een nieuw goedkoop ticket waarmee reizigers voor 9 euro een maand onbeperkt door het land kunnen reizen in regionale treinen en bussen, trams en metro’s. Het ticket is ingevoerd ter compensatie van de gestegen brandstofprijzen.

Tijdens het lange pinksterweekend vindt de actie gretig aftrek bij Duitsers die op pad willen. Volgens Duitse media is de actie zelfs zo populair dat er onveilige situaties ontstaan. In sommige gevallen kon het personeel de trein niet meer in. Passagiers wordt verzocht om vrijwillig uit te stappen en de politie is opgetrommeld om in te grijpen waar nodig.

Reizigers die het spoor en het vliegtuig ontwijken en kiezen voor de autoweg moeten zich eveneens voorbereiden op pinksterdrukte. De ANWB meldt vertragingen tot wel anderhalf uur ten zuiden van München. In Frankrijk staan vakantiegangers tussen Lyon en Valence in de file. Ook zijn er opstoppingen bij de beruchte Zwitserse Gotthard- en San Bernardinotunnels.