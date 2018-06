Pinkpopdrama: Danny S. zegt slachtoffers niet te hebben gezien

Bloemen en kaarsen in de berm van de Mensheggerweg waar de dodelijke aanrijding na Pinkpop plaats vond. Foto ANP

Dit staat in een verklaring die advocaat Raimon Maessen van Danny S. zondag verspreidde.

S. werd vrijdag vrijgelaten. Tot die tijd zat hij vast zonder dat hij contact met de buitenwereld mocht hebben. In overleg met zijn advocaat besloot hij een verklaring uit te geven omdat de berichtgeving over zijn rol en het ongeluk ‘zeer uiteenlopend’ was en hij ‘de enige was die zijn kant van het verhaal nog niet had kunnen belichten’.

Vlak voor het ongeval was S. met zijn gezin naar Pinkpop geweest, vertelt hij, waar hij ‘een onvergetelijke dag’ beleefde. Voor middernacht was hij thuis, ook omdat hij de volgende dag vroeg moest werken. S. zou een collega oppikken om naar Amsterdam te rijden, om in de Johan Cruijff Arena het podium op te bouwen voor het concert van Beyoncé en Jay Z.

Rond 4 uur ’s nachts reed hij daarom op de Mensheggerweg vlak bij het Pinkpopterrein, die pas net was vrijgegeven voor verkeer. S. zegt dat hij uitsluitend op de weg reed en zijn lichten aan had.

Na de aanrijding verkeerde S. volgens de verklaring in een shocktoestand en ‘is hij in een waas naar huis gereden zonder zich achteraf te kunnen herinneren hoe hij dit gedaan heeft’. De witte bestelbus werd later met een deuk en een lekke band teruggevonden in Heerlen.

Het bestelbusje van Danny S. Foto ANP

S. zegt het achteraf het enorm te betreuren ‘dat hij niet is gestopt na de aanrijding, doch hij verkeerde in een shocktoestand en kan dit niet meer terugdraaien’, aldus de verklaring. Voor hem ‘was dit óók een traumatische ervaring’.

‘S. is daarna meegereden naar Amsterdam’, zegt zijn advocaat Maessen. Maar toen hij ‘eenmaal bij zinnen kwam en zich realiseerde bij wat voor vreselijk ongeval hij betrokken was geraakt die ochtend, heeft hij zich gemeld bij de politie’. Maessen wil verder niet ingaan op de manier waarop S. die ochtend thuiskwam en hoe hij vervolgens met zijn collega naar zijn werk is gereisd.

Daarna is S. vastgezet. Hij werd in drie sessies in totaal tien uur lang verhoord. In zijn bloed werd geen alcohol gevonden. Of hij verdovende middelen had gebruikt, is nog niet bekend omdat het onderzoek nog niet is afgerond.

S. biedt in de verklaring zijn ‘oprechte medeleven’ aan aan de slachtoffers en zou ‘het allerliefste de tijd willen terugdraaien zodat alle betrokkenen dit vreselijk trauma bespaard was gebleven’.