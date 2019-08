Piloot Joesoepov was met zijn levensreddende noodlanding de held naar wie de Russen snakten

Beeld van de Russische televisie van piloot Joesoepovs toestel, na de noodlanding in een maïsveld. Beeld AP

Rusland smeekte om een positief verhaal. Al weken gaat het nieuws over massale arrestaties van vreedzame demonstranten, celstraffen en een mogelijke vergiftiging van oppositieleiders , een nucleair ongeluk dat de regering probeerde te verdoezelen en grote bosbranden in Siberië als gevolg van falend blusbeleid.

De reddende engel kwam afgelopen donderdag: piloot Damir Joesoepov, 41 jaar, uit de Siberische taiga. Tijdens een vlucht van Moskou naar de Krim vielen beide motoren van zijn Airbus A321 uit door een botsing met een zwerm meeuwen. Dankzij een razendsnelle noodlanding in een maïsveld redde Joesoepov 233 levens en voorkwam hij een nationale ramp. Rusland had een heldenverhaal.

Als je zoiets in Amerika presteert ga je de hele wereld over. Chesley Sullenberger, de piloot die in 2009 een noodlanding maakte op de rivier de Hudson in New York, zal nooit vergeten worden. Er kwam een Hollywoodfilm met Tom Hanks in de hoofdrol, oud-president George H.W. Bush vernoemde zijn diensthond naar Sullenberger (‘Sully’) en tijdschrift Time zette hem op de tweede plaats in de ranglijst van ’s werelds invloedrijkste helden en iconen van 2009, achter Michelle Obama.

De noodlanding van Ural Airlines-piloot Joesoepov was waarschijnlijk moeilijker dan die van Sullenberger. Hun moderne vliegtuigen zijn in staat om te landen als de motoren uitvallen. Daarbij geldt voor de piloot: hoe hoger in de lucht de motoren uitvallen, hoe meer tijd er is om een veilige landlocatie uit te kiezen. Terwijl Sullenbergers Airbus ongeveer 900 meter boven de grond vloog tijdens een botsing met Canadese ganzen, kwam de Airbus van Joesoepov op slechts 90 meter zonder draaiende motoren te zitten.

Handmatige stand

‘Er was geen stuwkracht meer, we begonnen snel hoogte te verliezen’, vertelde co-piloot Georgi Moerzin (23) aan Russische media. Met een volle brandstoftank vlak boven de grond zette gezagvoerder Joesoepov het vliegtuig in de handmatige stand.

Als zoon van een helikopterpiloot uit het afgelegen Siberische dorp Igarka was Joesoepov opgegroeid met ruige vluchten – door de grote afstanden en het gebrek aan wegen zijn helikopters vaak de enige manier om in een andere plaats te geraken. Maar niet eerder had Joesoepov een Airbus A321 zonder draaiende motoren gevlogen.

Toen die niet bleken te herstarten, moest Joesoepov kiezen: terugkeren naar het vliegveld of ergens anders landen. Hij rekende uit dat het vliegveld onhaalbaar was en selecteerde binnen seconden het maïsveld. Eén instructie voor dergelijke situaties besloot hij niet op te volgen: hij hield het landingsgestel ingetrokken in de hoop dat de lange stengels van het maïsveld zouden functioneren als het wateroppervlak dat Sullenberger onder zich had. Mogelijk heeft Joesoepov daarmee 233 levens gered.

Passagier Svetlana Babina sprak van een ‘zachte landing’. Niemand raakte zwaar gewond. Passagiers knielden in het maïsveld, kusten de grond en riepen hun piloot uit tot held.

Damir Joesoepov stond de Russische tv-kanalen later te woord zoals helden dat doen. Hij zei: ‘Ik ben geen held. Ik deed gewoon mijn plicht: het vliegtuig, de passagiers en de crew redden. Iedere andere piloot zou hetzelfde gedaan hebben.’

Russen zullen benieuwd zijn op welke plek hun landgenoot zal belanden in Time’s ranglijst met ’s werelds helden en iconen van 2019.

