Pikeur moet zijn paard voortaan aansporen zonder zweep

Paardenrennen op renbaan Duindigt in Den Haag. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

In de paardensport zijn sommige gebruiken al eeuwenlang vanzelfsprekend. Dat een paard een bit in moet hebben bijvoorbeeld, en dat het slaan met een zweep een goede manier is om het dier zich tot het uiterste in te laten spannen. Maar ook in deze klassieke sport komt – deels onder druk van dierenrechtenorganisaties die wijzen op onnodig schadelijke praktijken – steeds meer aandacht voor dierenwelzijn.

Jarenlange beraadslagingen

De Stichting Nederlandse Draf- en Rensport (NDR) voerde per 1 januari bijvoorbeeld nieuwe regels in, die het gebruik van een zweep (‘karwats’, in het jargon van de paardensport) voor het aansporen van het paard verbieden. Voortaan mogen ruiters en pikeurs (die het paard in de drafsport vanuit een wagentje achter het dier aansporen) hun zweep alleen nog inzetten bij potentieel gevaarlijke situaties en om het paard ergens attent op te maken.

‘Als een paard bijvoorbeeld schrikt en uitwijkt, kan je hem daarmee corrigeren en zo de veiligheid van het paard, jezelf en andere deelnemers waarborgen’, legt NDR-voorzitter Paul Mulder uit. De wijziging komt voort uit jarenlange beraadslagingen binnen de commissie dierenwelzijn van de NDR.

Na invoering van de nieuwe regels ging het niet meteen goed, zo vertelt Mulder. ‘Er zijn natuurlijk pikeurs die al jaren op de kar zitten. Het zal lastig zijn om ingesleten gewoontes kwijt te raken.’ In januari kregen de pikeurs daarom de kans om zonder gevolgen aan de regels te wennen, maar vanaf nu gaat de bond boetes uitdelen bij overtredingen. ‘In combinatie met de aanwijzingen die wij de afgelopen maand hebben gegeven, denk ik dat dat wel tot naleving van de regels zal leiden.’

Dwangmiddelen

De nieuwe regels van de NDR spitsen zich toe op het gebruik van de zweep, omdat dat aspect van de sport volgens de bond ‘beeldbepalend’ is richting de buitenwereld. Maar stichting Dier&Recht wil meer maatregelen zien, en bood dinsdag een petitie aan Tweede Kamerleden aan die pleit voor een algeheel verbod op dwangmiddelen in de paardensport.

Vooral het gebruik van een bit en het vastbinden van de tong is volgens Dier&Recht een probleem. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat tot 80 procent van de paarden littekenweefsel oploopt door het bit, en bijna de helft zelfs ernstige verwondingen. ‘Omdat paarden pijn hebben in hun mond, reageren ze gevoeliger’, stelt Sarah Pesie, dierwetenschapper bij Dier&Recht. ‘Je kan ook prima met een paard sporten zonder bit of zweep, het wordt tijd dat paardenliefhebbers zich die kennis eigen maken.’