Pijnlijke resultaten en verkeerde keuzes kosten clubicoon Mark van Bommel de kop bij PSV

Mark van Bommel. Beeld BSR Agency

Maandagochtend zegde algemeen directeur Toon Gerbrands het vertrouwen op in de trainer, nu PSV na de uitschakeling in de Europa League ook al tien punten achterstaat op de koplopers Ajax en AZ in de Eredivisie.

De eerdere opleving tegen Fortuna Sittard bleek van korte duur. Directeur Gerbrands heeft Van Bommel lang de hand boven het hoofd gehouden. Maar zijn adagium is nu eenmaal dat in topsport geen excuses bestaan. Tegen Feyenoord viel spits en topscorer Donyell Malen uit met een ernstig uitziende knieblessure, terwijl de ploeg eerder al met diverse kwetsuren kampte.

PSV heeft in diverse opzichten een rampjaar achter de rug en vooral de pijnlijke cijfers in uitwedstrijden werden Van Bommel uiteindelijk fataal. Slechts twee punten behaalde PSV in de laatste zeven uitduels, in de Europa League zag Van Bommel hoe zijn team door LASK Linz en Sporting Portugal op de pijnbank werd gelegd.

Onder druk

Steeds meer kwam Van Bommel onder druk te staan en niet alleen door de treurige resultaten. PSV verspeelde vorig seizoen de landstitel, toen Van Bommel in de Johan Cruijff Arena ook bij een 1-1 stand en tegen het met tien man spelende Ajax aan een te defensief concept vasthield. Hij botste met sterspeler Lozano en de flegmatieke Gutiérrez en rouleerde te vaak met zijn middenveld.

Dit seizoen verbaasde Van Bommel met zijn keuze om de langdurig uitgeschakelde Ibrahim Afellay te benoemen tot aanvoerder, terwijl de 33-jarige routinier pas vorige week tegen Fortuna Sittard voor het eerst in een competitiewedstrijd meedeed. Pablo Rosario worstelde met de last van de aanvoerdersband, maar Van Bommel blunderde vooral met de vervanging van doelman Jeroen Zoet.

Zoet werd voor het duel met Willem II gepasseerd en bleek tot zijn verbijstering plotseling tot derde doelman gedegradeerd. Coach van Bommel ging op de website van PSV door het stof, maar zijn geloofwaardigheid was in het geding. Te nadrukkelijk leunde PSV bovendien op de talentvolle aanvallers Ihattaren, Bergwijn en de zondag uitgevallen Malen.

Van Bommel kreeg PSV niet aan de praat en de directie heeft niet langer willen wachten. Het krediet van de oud-speler was dus toch niet oneindig. Defensieve armoede, mentale kwetsbaarheid, een ploeg die onder druk uit elkaar valt; ook in de confronterende stijl van Louis van Gaal slaagde Van Bommel er niet in om zijn ploeg beter te laten voetballen. Twee overwinningen in twaalf wedstrijden, voor die abominabele reeks moest zelfs het kind van de club de rekening betalen.