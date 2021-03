Pieter Omtzigt terug op het Binnenhof: ‘Hier wordt iets verborgen’

Pieter Omtzigt (CDA) met een mondkapje met “functie elders” voor aanvang van de beëdiging van de nieuwe Kamer. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Die druk bestond eruit dat Omtzigt vindt dat de Tweede Kamer ervoor moet zorgen dat duidelijk wordt waar de suggestie vandaan is gekomen dat hij wellicht kandidaat zou zijn voor een ‘functie elders’. Hij is verbaasd en verontwaardigd dat die helderheid er niet al veel eerder is gekomen. ‘Ik had verwacht dat binnen 24 uur opgehelderd zou zijn waar het vandaan kwam. Het feit dat we het nu nog niet weten betekent dat er iets verborgen wordt.’

Het Kamerlid meent dat alle betrokkenen tot nu toe om de waarheid heen zijn gelopen. ‘Het is bizar dat het over mijn persoon gaat. Er staat geen spooktypemachine in Den Haag. Iemand heeft dit opgeschreven.’

‘Affront’ voor de kiezer

Hij spreekt van een ‘affront’, niet voor hem persoonlijk, maar voor de kiezer. ‘Ik ben zelf wel wat gewend zoals u weet. Maar het had in de verkenning niet over mij mogen gaan. Kiezers gaan over wie er in de Kamer komt, niet een verkenner, niet een lijsttrekker.’

De kwestie raakt direct aan de onderlinge verhoudingen op het Binnenhof, in het bijzonder die tussen VVD en CDA. De twee zijn elkaars favoriete coalitiepartners, maar Omtzigt voerde met succes (en overweldigende electorale steun) campagne tegen de leiderschapsstijl van VVD-aanvoerder Rutte. De demissionaire premier is in Omtzigts ogen medeschuldig aan de neiging van de overheid om onwelgevallige feiten liefst binnenskamers te houden, ook als Kamerleden of journalisten er specifiek om vragen.

Test voor meer openheid

Op de gevolgen van deze nieuwe affaire voor de aanstaande kabinetsformatie wilde Omtzigt woensdag niet vooruitlopen, maar hij had wel waarschuwende woorden: ‘Het kabinet is afgetreden om het kinderopvangtoeslagschandaal. Maar het is ook afgetreden omdat het vier jaar tegen mij gelogen heeft. Dit is ook een test of er meer openheid komt.’

Omtzigt zal donderdag niet aanwezig zijn bij het debat over de verkenning, dat grotendeels over hem zal gaan. Hij liet weken geleden al weten overwerkt te zijn en het voorlopig wat rustiger aan te doen. Hij riep de media op hem wat rust te gunnen.