🎧 Podcast Stuurloos

Pieter Omtzigt over de kerntaak van de politiek: bescherming van de burger. Luister naar de podcast van Kustaw Bessems

Pieter Omtzigt speelt een belangrijke rol in de discussie over beter bestuur. Aan Kustaw Bessems legt hij uit dat burgers het direct merken als de Kamer geen goede informatie krijgt. Of ze nu slachtoffer zijn in het toeslagenschandaal, in een verpleeghuis wonen of proberen rond te komen van een laag inkomen. Omtzigt denkt dat het tijd wordt voor leiders aan wie je de ernst kan afzien en vraagt aandacht voor een groep die economische bescherming wil maar cultureel behoudender is.