Pieter Omtzigt neemt de stap en doet mee aan de verkiezingen met Nieuw Sociaal Contract

Beeld David van Dam

Omtzigt, volgens verkiezingsonderzoeken veruit de populairste politicus van de huidige generatie lijsttrekkers, hoopt op een goed verkiezingsresultaat, maar doet niet mee om per se de grootste partij te worden. ‘De grootste worden is niet het doel. We willen onze idealen verwezenlijken, niet de macht om de macht. Ik heb uitgewerkte plannen. Ik zou het heel fijn vinden als andere partijen zich kunnen aansluiten bij onze plannen, zodat we kunnen samenwerken.’

De Volkskrant sprak het Kamerlid en de mensen om hem heen afgelopen maanden veelvuldig over zijn besluit om de sprong te wagen of niet. Zeker is dat Omtzigt geen ambitie heeft om premier te worden als hij de verkiezingen zou winnen, liet hij eind juli al aan de Volkskrant weten. Het liefste blijft hij als Kamerlid de regering controleren, een rol die hem veel voldoening geeft en die hem de afgelopen jaren ook erg populair maakte bij kiezers. Wie Omtzigt in zijn plaats naar voren wil schuiven als premier, kon hij zondagavond in Tubantia nog niet zeggen. ‘Daar hebben we bewust nog niet over nagedacht. Je praat met iemand die net vanmorgen een eigen partij heeft opgericht. Het zou heel pretentieus zijn om dat het eerste besluit te laten zijn van een nieuwe partij.’

Ook de namen van zijn belangrijkste kandidaten voor de Tweede Kamerlijst maakt hij pas later bekend. Op maandag 9 oktober moet de namenlijst definitief worden ingeleverd bij de Kiesraad.

In politiek Den Haag is lang uitgekeken naar Omtzigts besluit, omdat zijn deelname aan de verkiezingen grote politieke consequenties kan hebben. In een peiling van I&O Research kwam Omtzigt eerder deze zomer op 46 zetels. ‘Er rust een grote verantwoordelijkheid op onze schouders’, zegt Omtzigt daarover.

Goed beslagen ten ijs

In het diepste geheim heeft Omtzigt de afgelopen maanden gewerkt aan het opbouwen van een eigen partij om goed beslagen ten ijs te kunnen komen. ‘Hij voelt zich erg verantwoordelijk om een stabiele partij neer te zetten’, zei zijn politieke rechterhand en woordvoerder Nicolien van Vroonhoven eerder in de zomer al.

Met een groep van zo’n vijf politieke vrienden, onder wie Van Vroonhoven, schreef Omtzigt afgelopen tijd daarom een verkiezingsprogramma op hoofdlijnen en een visiestuk voor Nederland over 10 tot 30 jaar. Ook hakte hij afgelopen zomer al knopen door over een partijnaam, een partijstructuur en een paar van de belangrijkste kandidaten voor de Tweede Kamerlijst.

Omtzigt wilde de details hierover echter pas bekendmaken nadat hij terug was van vakantie. Dat is nu. Hij en zijn team wilden eerst rust voordat zij zichzelf in de verkiezingscampagne zouden storten. Ook wilde Omtzigt nog één keer goed nadenken en met zijn vrouw praten over het belangrijkste besluit van zijn politieke carrière.