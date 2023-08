Pieter Omtzigt legt basis voor eigen politieke partij, maar heeft geen ambitie voor premierschap

Pieter Omtzigt in de Tweede Kamer. Beeld David van Dam

Ingewijden melden dat aan de Volkskrant. Omtzigt voelt een zware druk op zijn schouders vanwege de hooggespannen verwachtingen. In de meest recente peiling van I&O Research scoort Omtzigt 46 zetels, waarmee zijn partij de grootste van het land zou worden en hij premier zou kunnen worden. Hij ambieert het premierschap echter niet, hij wil liever Kamerlid zijn.

Omtzigt is achter de schermen al lang bezig met een groepje van circa vijf politieke vrienden om de fundamenten te leggen voor zijn eigen beweging. Dat team denkt niet alleen organisatorisch met hem mee, maar heeft ook al een verkiezingsprogramma op hoofdpunten in de maak. Omtzigt neemt pas een beslissing als hij zeker weet dat hij met een stabiele partij een goede bijdrage kan leveren aan het landsbestuur.

‘Het nemen van een doordacht besluit en het uitstippelen van een pad kost meer tijd dan gedacht’, aldus Omtzigt dinsdagavond. ‘Ik ga eerst op vakantie met mijn gezin en koppel even helemaal af. Ik wens jullie allen een fijne, warme en droge zomer(vakantie).’

Over de auteur

Natalie Righton is politiek verslaggever van de Volkskrant. Zij schrijft sinds 2013 over de Nederlandse politiek. Daarvoor was zij correspondent in Afghanistan. Righton won meerdere journalistieke prijzen.

Omtzigt is naar verwachting in het weekend van 19 en 20 augustus terug van vakantie. De deadline om een eventuele nieuwe partij te registreren bij de Kiesraad is maandag 28 augustus.

Middenpartij

Qua politieke kleur zal Omtzigts eventuele nieuwe partij ergens tussen links en rechts in liggen. Zo zullen zijn pleidooien voor bestaanszekerheid voor mensen die buiten hun schuld ‘door het ijs dreigen te zakken’ doorgaans veel linkse kiezers aanspreken. Wat migratie betreft neigt Omtzigt juist iets meer naar rechtse kiezers.

Zijn standpunt over de toekomst van de boeren zit ook een beetje tussen links en rechts in: hij is net als BBB-leider Van der Plas en enkele rechtse partijen tegen het verplicht uitkopen van boeren. Maar hij denkt bijvoorbeeld weer vrij links over de bio-industrie. Op het punt van dierenwelzijn stemt Omtzigt eerder mee met de Partij voor de Dieren dan met de BBB.

Tijdens de verkiezingscampagne die dit najaar losbarst zal Omtzigt – als hij meedoet – het aan de rechterzijde vooral moeten opnemen tegen Dilan Yesilgöz (VVD) en Caroline van der Plas (BBB). Zijn grootste linkse rivaal is Frans Timmermans (PvdA/GroenLinks).

Vergeleken met die kandidaten heeft Omtzigt zijn imago als luis in de pels mee. Hij is bij veel kiezers populair geworden door zijn aanhoudende kritische Kamervragen over bestaanszekerheid en goed bestuur. Mede door zijn verdienste kwam het toeslagenschandaal aan het licht, waardoor kabinet-Rutte III uiteindelijk moest aftreden.

Onder bewindslieden liepen de irritaties over Omtzigt daarna zo hoog op dat premier Rutte in 2021 sprak over een ‘functie elders’ voor het kritische Kamerlid. Ook Omtzigts eigen toenmalige partijleider Wopke Hoekstra (CDA) sprak destijds over het ‘sensibiliseren’ van zijn partijgenoot.

Eerdere signalen

Afgelopen weken wezen meerdere signalen al in de richting dat Omtzigt serieus overweegt om deel te nemen aan de verkiezingen. Zo heeft hij verschillende politici die hem een plek aanboden in hun partij omzichtig afgewezen – onder wie BBB-leider Van der Plas – maar hield hij tegelijkertijd nadrukkelijk de optie open dat hij voor zichzelf zou beginnen.

Het CDA deed afgelopen zaterdag nog een lijmpoging om het populaire Kamerlid weer in te lijven, maar kreeg daarop als reactie van Omtzigt: ‘Zoals al vaker gezegd is het boek met het CDA dicht. Maar natuurlijk blijf ik graag met alle partijen samenwerken om mijn ideeën en idealen voor Nederland te verwezenlijken.’ Het laatste impliceerde dat hij de politiek nog niet wilde verlaten.

Op 28 juni liet Omtzigt ook al aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp weten dat hij bereid is om deel te nemen aan de parlementaire enquêtecommissie over corona, ‘mits de verhoren ná de verkiezingen zijn’. Kennelijk ging Omtzigt er toen al van uit dat hij dan nog in de Tweede Kamer zou zitten.