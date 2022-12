Pieter Bouma (100): ‘Ik heb twee keer de Elfstedentocht gereden en tot mijn 92ste geskied’

Pieter Bouma Beeld Aurélie Geurts

In de voorkamer van Pieter Bouma staat een wasrek met witte hemden te drogen. Op de eettafel liggen een stapeltje kranten, notitieboekjes en een vuistdik boek met een boekenlegger die verraadt dat de lezer al een flink eind op weg is in De Zwijger, de gelauwerde biografie over Willem van Oranje. In zijn werkende leven was de geboren Groninger als civiel ingenieur nauw betrokken bij de aanleg van de A28 en de Eemshaven. De belangstelling omwille van zijn leeftijd begrijpt hij niet zo goed, zo bijzonder is het toch niet om 100 jaar te zijn? Maar omdat hij het onaardig vindt ‘nee’ te zeggen, is hij toch bereid over zijn leven te vertellen.

Hoe ziet uw gemiddelde dag eruit?

‘Ik heb het heel druk met het huishouden. Maandag en dinsdag is het wasdag; vanochtend heb ik een was gedraaid en te drogen gehangen in de voorkamer. Op woensdag komt mijn hulp. Zij strijkt en vouwt de was, maakt het sanitair schoon en gaat met de stofzuiger door het huis. Ik heb een heel aardige buurvrouw die twee keer per week boodschappen voor mij doet. Tussen de middag wordt er een warme maaltijd bezorgd. Elke dag lees ik het Dagblad van het Noorden, ik wil graag alles uit de regio weten, of er een brug kapot is ofzo. En ik ga vaak naar het café om andere dagbladen te lezen. Als er iets over de oorlog in Oekraïne in staat, lees ik het allemaal. Op woensdag ga ik naar de bridgeclub, en om de week op donderdag. Vorige week heb ik zelfs drie keer gebridged, want ik deed ook mee aan het kampioenschap van het noorden in Marum.’

Aan bridgen kleeft een bijzondere herinnering, vertelde u in een podcast over dwangarbeiders.

‘In 1943 werd ik als Hilfsarbeiter tewerkgesteld in een machinefabriek in Berlijn. Nou ja, werken… er was niet veel te doen, en dat was maar goed ook, want ik had geen zin mij in te spannen voor de nazi’s. Elke ochtend moest ik het afval van de vorige dag wegbrengen, daar deed ik uiteraard heel lang over. Er waren zo veel dwangarbeiders, merendeels Fransen, dat de Meister in de fabriek met de handen in het haar zaten hoe iedereen aan het werk te houden. Driekwart van Berlijn is in de oorlog platgebombardeerd, ik heb veel bombardementen meegemaakt. De ergste waren die vanaf augustus 1944. Als het alarm afging, vluchtten we naar een schuilplek, een lange buis van gewapend beton, van zo’n vier meter breed en 2,5 meter hoog. Bij elk bombardement was ik doodsbenauwd dat mijn laatste minuten hadden geslagen. Een van de andere Nederlandse studenten met wie ik in de fabriek werkte, kwam op het idee te gaan bridgen. We hadden afgesproken tijdens de klappen stug door te spelen. Deze afleiding werkte goed.’

U wilde als jonge man eigenlijk proberen te ontkomen aan dwangarbeid.

‘In het voorjaar van 1943 stond op alle voorpagina’s van kranten een oproep aan jonge mannen om in Duitsland te gaan werken. Met het dreigement dat hun ouders ervoor verantwoordelijk zouden worden gesteld als ze niet kwamen opdagen. Toen ik met mijn vader sprak over onderduiken, zei hij: ‘Maar ik kan mij niet verstoppen.’ Hij was een vooraanstaand chirurg in het Diaconessenziekenhuis in Groningen en had ernstig zieke patiënten, ook ondergedoken Joden, zo bleek later. De conclusie was dat er niets anders opzat dan met mijn 3,5 jaar oudere broer Ben naar Duitsland te vertrekken. Dankzij Ben kon ik ruim een jaar later ontsnappen naar Nederland. Hij was als medisch student te werk gesteld in een ziekenhuis in Berlijn en kreeg twee weken verlof. Met die verlofpapieren kon hij een treinkaartje kopen. Dat gaf hij aan mij, zelf bleef hij in Berlijn. Hij deed dat om mij te helpen, omdat ik veel last had van de bombardementen. Weer terug in Groningen ben ik ondergedoken. Dat kon in ons eigen huis, dat was groot genoeg.’

Met vrienden op de boot van zijn vader. Beeld Aurélie Geurts

Aan de dikke pil over Willem van Oranje te zien, leest u nog graag

‘Ik interesseer mij voor geschiedenis. In mijn boekenkast staan veel boeken over de Tweede Wereldoorlog. Van die oorlog heb ik een heel klein stukje meegemaakt, ik wilde weten hoe het allemaal nou eigenlijk was gegaan. Het beste boek over de oorlog vind ik Memoirs van Winston Churchill, dat uit vijf delen bestaat. Die man heeft zoveel te vertellen en kan zo goed schrijven, hij heeft terecht de Nobelprijs voor Literatuur gekregen. Amerika is pas laat betrokken geraakt bij de Tweede Wereldoorlog. De directe aanleiding was een aanval van Japan op Pearl Harbour, maar Churchill heeft de stoot voor hun bemoeienis met de oorlog in Europa gegeven. Hij is een paar keer bij president Roosevelt gaan logeren. Dat niet de Engelsen, maar de Amerikanen zo’n groot aandeel zouden hebben in onze bevrijding van de nazi’s, had ik aanvankelijk niet in de gaten. Hermann Göring ook niet. Over de Amerikanen zei hij: ‘Ze zijn goed in scheermesjes maken’, waarmee hij bedoelde dat ze niet in staat waren oorlog te voeren.’

Hoe schat u met al uw boekenwijsheid het verloop van de oorlog in Oekraïne in?

‘Oekraïne heeft geleerd van Tsjecho-Slowakije, dat zich in 1938 niet verzette tegen het landjepik van Duitsland. Daardoor durfde Hitler verder te gaan. Ik ben benieuwd hoe deze oorlog zal aflopen. Poetin geeft niet op. Ik denk dat het hem uiteindelijk de kop kan kosten.’

Had u een jongensdroom?

‘Ik vond de Zuiderzeewerken geweldig, zoals de aanleg van de Afsluitdijk. Ik was onder de indruk van hoe de mens de natuur naar zijn hand kan zetten. Die kant ben ik later opgegaan. Na drie jaar wis- en natuurkunde ben ik civiele techniek gaan studeren in Delft. Maar na mijn examen ging ik eerst voor drie jaar naar Indonesië. Zo kon ik uitstel krijgen voor militaire dienst. Uitstel bleek afstel. Ik was werkzaam in het havenwezen in Jakarta, dat over alle havens in Indonesië ging.’

Zagen de Indonesiërs u wel graag komen, ze wilden immers onafhankelijk zijn?

‘Ik kwam kort na de soevereiniteitsoverdracht in 1949. Het hele ambtelijke apparaat dat onder Nederlands bewind had gestaan, werd in die tijd overgedragen aan de Indonesiërs. Ik was dus ondergeschikt aan hen. De meesten waren heel vriendelijk. Er was grote blijdschap onder de bevolking over de onafhankelijkheid. Maar ze wilden graag wat afgestudeerde ingenieurs uit Nederland hebben. Ik was blij na drie jaar weer thuis te zijn. Indonesië is mijn land niet, ik was een vreemdeling.’

Heeft u als ingenieur iets kunnen doen waar u trots op bent?

‘Mijn glanspunt is de Eemshaven, en daarna de nieuwe havenmond van Delfzijl. Dat waren twee grote werken waarover ik als ingenieur bij Rijkswaterstaat de leiding had. De aanleg van de Eemshaven was het eerste grote project dat ik leidde, ik vond het heel spannend, bouwen aan een onstuimige zee, ook omdat er veel geld mee was gemoeid. Afijn, we hebben het er goed van afgebracht. Na vier jaar was het klaar en we bleven binnen het budget van 60 miljoen gulden, dat komt tegenwoordig nog maar weinig voor. Toen de boel goed op gang was, kreeg ik het vertrouwen van Rijkswaterstaat en mocht ik de nieuwe havenmond van Delfzijl erbij doen.’

Kwam u nog voor verrassingen te staan?

‘Voor de Eemshaven moesten we een dijk langs zee aanleggen. Veel vroeger in het seizoen dan normaal brak er een zware storm los. Daar hadden we geen rekening mee gehouden. Een deel van de dijk-in-aanleg sloeg weg, het zeewater spoelde door één gat naar het achterland. In de kranten stond de volgende dag: ‘Het werk is mislukt.’ Ik raadpleegde een paar mensen die goed konden rekenen. Die zeiden: herstel van de dijk gaat weken duren. De aannemer die ik erbij haalde, was optimistischer: morgenochtend om half 8 hebben we het gat gedicht. En dat lukte.’

En, weer grote krantenkoppen?

‘Nee hoor. Als een krant het mis heeft, zul je de volgende dag niet lezen: we zaten er naast.’

Wie is uw grote liefde?

‘Agnes. Ik heb haar leren kennen op de skivereniging in Groningen. Ze was diëtiste. We konden het goed met elkaar vinden. Ik was wel nogal wat ouder dan haar. Toen we elkaar leerden kennen, was ze begin 30 en ik bijna 65. Maar leeftijd speelde geen rol. We konden goed met elkaar praten en ze was net zo sportief als ik. Ik heb op hoog niveau hockey gespeeld en twee keer de Elfstedentocht gereden. Agnes hield van hardlopen en skiën. We zijn vaak samen op skivakantie geweest. Een paar jaar na onze eerste ontmoeting, toen er sprake was van trouwen, heb ik haar een paar keer gevraagd: ‘Weet je het wel zeker?’ (Lachend:) ‘Ik gaf haar alle kans te ontsnappen, maar ze zei telkens ‘ja’.’

Samen met Agnes, de liefde van zijn leven. Beeld Aurélie Geurts

Was zij uw eerste liefde?

‘Ik heb voor haar weleens een ander willen hebben, maar dat was nooit gelukt.’

U heeft haar overleefd.

‘Het was helemaal niet de bedoeling dat zij eerder zou gaan. In alles, ook financieel, hadden we er rekening mee gehouden dat ik de eerste zou zijn. Ze is betrekkelijke jong overleden aan alvleesklierkanker. Ze was 59 jaar. Ik was toen ver in de 80 en vroeg mij af: moet ik nog gaan skiën? Ik besloot ermee op te houden. Maar een vriend spoorde mij aan door te gaan, en vroeg mij mee. Zo heb ik nog tot mijn 92ste geskied.’

Mag ik u vragen waarom u al deze tijd een jas draagt, met een dikke sjaal?

‘Ik ben kouwelijk ingesteld en probeer de energierekening laag te houden.’