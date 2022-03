Piet Paulusma (1956-2022) was de weerman van het volk

Piet Paulusma in 2019. Beeld ANP Kippa

Bij het 25-jarig bestaan van SBS 6 in 2020 keek de man die de zender oprichtte en vormgaf, Fons van Westerloo, grijnzend terug op de beginjaren. Eén naam kwam in het AD vanzelfsprekend ter sprake, die van een weerman uit Friesland die in woord en gebaar (en methoden) spectaculair afweek van zijn collega’s: Piet Paulusma.

Zoekend naar een weerman voor de laagdrempelige actualiteitenrubriek Hart van Nederland kwam Van Westerloo destijds uit in Harlingen. SBS kon niet tippen aan de journaals van de NOS en RTL, herinnerde hij zich.

‘Dus trokken we de provincie in. Nieuws uit je achtertuin. Met een ander soort weerbericht. De ene weervrouw die zich aanbood was nog mooier dan de andere. Toen kwam er een tapeje binnen van een zekere Piet Paulusma. Was niet te verstaan, maar wel een character. Die nemen we, zei ik.’

Paulusma overleed zondag op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Enkele dagen voor zijn dood hield hij op radio en tv nog een weerpraatje bij Max, de omroep die hem na zijn (gedwongen) afscheid bij SBS 6 eind 2019 had ingelijfd. De constante in zijn leven was Omrop Fryslân, de omroep uit zijn thuisprovincie. Zijn vaste vervanger was een van zijn vier kinderen, dochter Martsje.

De man die heel Nederland oant moarn (‘tot morgen’) leerde zeggen, de klassieker waarmee hij het weerbericht afsloot, onderscheidde zich als weerman van zijn vakgenoten. Paulusma was ook niet geschoold door het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Hij was een autodidact, een innemende en eigenzinnige eenling die in een verbouwde garage in Harlingen de computermodellen en radarbeelden bestudeerde en als presentator zijn eigen gang ging.

Na een Teleac-cursus en zelfstudie debuteerde hij in 1985 bij Omrop Fryslân als weerman. Hij gaf er een baan als calculator bij de PTT voor op. Het was de eerste, aarzelende stap op weg naar landelijke vermaardheid.

Zijn losse presentatie op buitenlocaties, met op de achtergrond meelevend publiek, sloeg aan. Bij Piet Paulusma diende het weerbericht nóg een doel: ‘Het gaat om de gezelligheid in Nederland die we willen overbrengen.’ Het dedain dat hem ook trof, ook van collega’s, negeerde hij.

In een geheel eigen stijl werd hij de bekendste weerman van Nederland, een cultfiguur voor de een, een serieuze informatiebron voor de ander. Door volledig zichzelf te blijven, groeide zijn populariteit en kwam hij terecht in een historisch rijtje illustere vakgenoten, mannen als Jan Pelleboer en Erwin Kroll.

In januari van dit jaar werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau, niet alleen vanwege zijn werk als ambassadeur voor Friesland. Paulusma gebruikte zijn bekendheid om talrijke goede doelen te steunen. Het lintje werd hem in het provinciehuis in Leeuwarden opgespeld door zijn tweelingbroer, Lume.

In 2012 probeerde Paulusma in de Volkskrant uit te leggen waarom het weer hem al decennialang oneindig fascineerde. Dat lukte, met moeite.

‘Het weer is een passie van mij. Vraag niet waarom. Elke ochtend loop ik om kwart voor 6 naar buiten: voelen, kijken hoe het weer is. Het is een uitdaging, hè. Hoe goed gaat die voorspelling? Kan ik de natuur een beetje in de vingers krijgen en onder de duim houden?’

Dat hij als weerman voortdurend onder vuur lag van teleurgestelde kijkers en luisteraars, nam hij voor lief. Hij kon er zelfs om lachen.

‘Als het regent, heb ik het gedaan’, zei hij monter. ‘Als het hard waait, heb ik het gedaan. Als ze niet kunnen barbecueën, heb ik het gedaan. Moet je eens kijken wat er allemaal geschreven wordt op twitter en twatter en overal en nergens. Dat is toch schitterend?’