Piers Morgan overtrad mediacode niet met aanval op Meghan Markle

Televisiepresentator Piers Morgan in Londen. Beeld REUTERS

Na het geruchtmakende interview van Harry en Meghan met Oprah Winfrey had de televisiepersoonlijkheid gezegd geen woord te geloven van Meghans beweringen over racisme binnen het koningshuis en over haar zelfmoordgedachten. Na klachten van de hertogin en 57.121 kijkers kreeg de 56-jarige anchorman te horen dat hij een andere baan kon zoeken.

Baan terug?

Ofcom oordeelt in een 97 pagina's tellend rapport dat Morgan het recht had om ‘op rigoureuze wijze’ vraagtekens te zetten bij de uitspraken van Markle. ‘Dit is een overtuigende zege voor de vrijheid van meningsuiting en een even overtuigende nederlaag voor Prinses Pinokkio,’ reageerde een glunderende Morgan na de uitspraak. Hij vraagt zich ook af of hij zijn baan nu terugkrijgt als presentator van de show Good Morning Britain.

De gemoederen liepen na het interview tijdens een uitzending van de ontbijtshow zo hoog op dat Morgan kwaad wegliep nadat medepresentator Alex Beresford kritiek uitte op de tirades van zijn collega. Dat was meteen het laatste optreden van Morgan.

Kijkcijfers

Na het vertrek van Morgan daalden de kijkcijfers fors, wat ook gold voor de beurskoers van de commerciële zender. Het oordeel van Ofcom heeft ook geleid tot vragen het functioneren van ITV-baas Carolyn McCall, de voormalige bestuursvoorzitter van easyJet en The Guardian.