Pierre Kartner (Vader Abraham) op 87-jarige leeftijd overleden

Pierre Kartner / Vader Abraham in 1979, op de vijftigste verjaardag van de Smurfen. Beeld Kippa

Verkoopaantallen van oude wereldhits zijn bijna altijd wilde slagen in de lucht, maar Het Smurfenlied (1977) van Vader Abraham schijnt, vertalingen meegerekend, 17 miljoen keer verkocht te zijn. Weinig Nederlandse melodieën waren commercieel succesvoller. Pierre Kartner, ereburger van Smurfenland en een van de succesvolste Nederlandse liedjesschrijvers aller tijden, is overleden. Hij had 41 hits in de Top 40 en 69 in de Nationale Hitparade; het zijn ongeëvenaarde aantallen.

Kartner, geboren in Elst maar getogen in Breda, leefde al een paar jaar teruggetrokken wegens verslechterende gezondheid. De familie heeft geen mededelingen gedaan over de doodsoorzaak. Hij werd 87 jaar. De jonge Kartner werkte onder meer als chocoladegieter, banketbakker en frietbakker voor hij als relatieve laatbloeier professioneel liedjesfabrikant werd, van ‘schuine’ liedjes tot feestmuziek, onder meer als Duo X met Annie de Reuver.

Zijn eerste echte hit schoot de hitlijsten in toen hij al 35 was: Huilen is voor jou te laat (1970), geschreven voor Corry en de Rekels, een jaar later gevolgd door zijn echte doorbraak op eigen kracht: Vader Abraham had zeven zonen (1971), tevens de geboorte van zijn onsterfelijke alter ego, de man met de bril en de bolhoed, die goed was voor de ene na de andere carnavalskraker.

Kartner was 36 jaar toen hij Vader Abraham werd, maar zijn baard had toen al de kleur die hij altijd zou houden: zilvergrijs.

Melancholieke, sentimentele liedjes

Zijn stroom hits leek in de jaren zeventig haast eindeloos: Manuela voor Jacques Herb (1971), Zou het erg zijn lieve opa voor Wilma (1971, in duet met Vader Abraham zelf) en in 1975 zijn meest geliefde liedje, al haalde hij er zelf de top tien niet mee: In ’t kleine café aan de haven. Mireille Mathieu, Engelbert Humperdinck en Demis Roussos namen anderstalige coverversies op.

Zo zag Kartner zichzelf het liefst. Als schrijver van warme, melancholieke, wat sentimentele liedjes: In de C-klasse, Bedankt lieve ouders of Vrede.

Hij kon, vooral op latere leeftijd, diep gekwetst en beledigd reageren als mensen neerbuigend deden over zijn werk, bijvoorbeeld over zijn Songfestivalliedje voor Sieneke, Ik ben verliefd (Sha-la-lie) uit 2010. Dat was overigens al zijn tweede Eurovisie-inzending, na De oude muzikant, in 1973 gezongen door Ben Cramer.

Politieke kleur

Dat hij vanaf de jaren tachtig minder hits scoorde, had niet in de laatste plaats te maken met het feit dat de media hem niet moesten, betoogde hij soms. Kartner kon verongelijkt zijn, zoals ook bleek uit zijn reeks politieke liedjes: Den Uyl is in den olie (1974) was nog mild, maar Wat doen we met die Arabieren hier (1975) schokte het land dusdanig dat de single uit de handel werd genomen.

Kartner bleef tot op hoge leeftijd politiek kleur bekennen: Wimmetje gaat, Pimmetje komt (2002) was een duet met Pim Fortuyn. Zelfs in zijn laatste single, Zonder boeren geen eten (2019), nam hij nog verontwaardigd stelling, ditmaal in het stikstofdebat.

Van de twee miljard wereldbewoners die hem (volgens zijn eigen berekening) kennen, zal slechts een fractie liefhebber zijn van dat politieke repertoire. Pierre Kartner blijft de man van het kleine café, en vrolijke onderonsjes met de Smurfen.