Piepklein prinsdom Monaco is nu de 5G-showroom van Huawei

Monaco vanuit de lucht. Beeld AFP

Dat Monaco een bijzondere plek is voor liefhebbers van de snelste sportauto’s is al langer bekend, maar vanaf woensdagochtend moet je ook voor het snelste internet in het dwergstaatje aan de Middellandse Zee zijn. Als eerste land ter wereld heeft het prinsdom een landelijk 5G-netwerk laten aanleggen. Het netwerk is aangelegd door het Chinese technologiebedrijf Huawei, dat internationaal onder vuur ligt wegens zorgen om spionage. Gevreesd wordt dat Huawei gebruik kan maken van apparatuur in 5G-netwerken om gegevens over andere landen door te spelen aan de Chinese overheid.

Terwijl veel landen zich daar met strenge regelgeving tegen proberen te bewapenen, gaat Monaco juist vol overgave met de Chinezen in zee. Doel van die sprong in het diepe: de dwergstaat moet een ‘smart nation’ worden, dé Europese voortrekker op het gebied van communicatietechnologie. Daarmee hoopt het piepkleine prinsdom (37 duizend inwoners) met zijn kapitaalkrachtige bewoners (het hoogste bbp per hoofd van de bevolking ter wereld) aantrekkelijker te worden voor start-ups. De Monegaskische telecomprovider Monaco Telecom – die voor 55 procent in handen is van de bekende Franse techmiljardair Xavier Niel, en voor de overige 45 procent van het prinsdom – is daartoe een partnerschap aangegaan met Huawei.

Staatsbezoek

In september 2018 bracht prins Albert II van Monaco een vierdaags staatsbezoek aan China. Tijdens dat bezoek tekende Monaco Telecom een contract met Huawei, en werd de ambitie uitgesproken om van Monaco het eerste land te maken met volledige 5G-dekking. De warme band tussen Beijing en het piepkleine staatje aan de Côte d’Azur werd bevestigd in maart, toen de Chinese president Xi Jinping een officieel bezoek bracht aan Monaco. Een unicum: nooit eerder deed een zittende Chinese president het dwergstaatje aan.

Maar nu China’s telecomgigant wereldwijd onder vuur is komen te liggen, en steeds meer westerse landen de deuren voor Huawei sluiten, is het mondaine prinsdom met zijn casino’s, luxehotels en jachthavens een ideale showroom om de nieuwste technologische ontwikkelingen uit Beijing aan de wereld te tonen. Zo rijdt er sinds deze week een zelfrijdende stadsbus rond in Monaco. Dat lijkt vooral een publiciteitsstunt om aandacht te trekken voor het 5G-netwerk, dat essentieel wordt geacht voor de ontwikkeling van autonome voertuigen.

Mijlpaal

De landelijke 5G dekking is een belangrijke mijlpaal voor de Monegasken en de Chinezen, maar niet de eerste. In 2017 leidde het Chinees-Monegaskische partnerschap tot het eerste volwaardige 4G-netwerk met een snelheid van 1 gigabit per seconde. Achttien maanden daarvoor was Monaco Telecom de eerste Europese provider die zijn klanten – zo’n 35 duizend inwoners van Monaco – kon voorzien van internet op een snelheid van 450 megabits per seconde.

Al die records haalde Monaco Telecom met dank aan hardware van Huawei-makelij. Het Chinese telecombedrijf opende in 2014 een research & development-afdeling in Sophia Antipolis, het ‘Silicon Valley van Frankrijk’, dat zo’n 45 kilometer ten westen van Monaco ligt. Monaco als proeftuin met Huawei als landschapsarchitect; het lijkt een zorgvuldig voorbereide operatie.

In Frankrijk wordt de vrijage tussen Monaco en Huawei met argusogen bekeken. Het Franse parlement nam onlangs een wet aan die providers verplicht om eerst toestemming te vragen aan een controlerend agentschap alvorens een 5G-netwerk te laten aanleggen. Volgens het Franse zakenblad Les Echos maakte de Franse regering eerder al een aantal ongeschreven afspraken met de vier grootste telecomaanbieders van Frankrijk. In ‘het hart’ van het 5G-netwerk wordt geen hardware van Huawei gebruikt. In het netwerk in de regio Parijs zijn Chinese onderdelen taboe, en voor de landelijke netwerken van de providers geldt een maximum van 50 procent Huawei-apparatuur. Saillant detail: een van de betrokken telecomaanbieders is Free, het bedrijf van Xavier Niel, die ook meerderheidseigenaar van Monaco Telecom is.

Cybersecurity

Volgens een woordvoerder van Monaco Telecom houdt het Monegaskische Agentschap voor de cybersecurity voldoende toezicht op de activiteiten van Huawei in het prinsdom. De algemeen directeur van Monaco Telecom, Martin Péronnet, benadrukte in mei in de Franse krant Le Figaro dat Monaco niet het enige land is dat samenwerkt met Huawei. De aanleg van het 5G-netwerk is volgens Péronnet bovendien essentieel voor Monaco. ‘Als we dit niet doen, is ons netwerk binnen enkele jaren overbelast.’