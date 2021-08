Piepjonge Chinese band Panda Boys drie dagen na de oprichting alweer opgeheven

Popgroepen met minderjarigen zijn sinds jaar en dag populair in China. Beeld AFP

De kwestie duidt op een verandering in de Chinese maatschappij: het publiek bestempelt popgroepen als de Panda Boys, zoals het zevental heette, steeds meer als onethisch. Toch is het twijfelachtig of een hogere morele standaard de enige reden is voor de vroege ontmanteling. Die past in de strategie van de Communistische Partij, die de verafgoding van culturele idolen – zeker minderjarigen – wil bestrijden.

De Panda Boys debuteerden op 21 augustus in de miljoenenstad Chengdu. Na het optreden gingen gebruikers los op het sociale platform Weibo. ‘Kinderen op een leerplichtige leeftijd zouden naar school moeten’, schreef een van de vele kritische Chinezen. De oudste van het zevental was elf jaar oud, de jongste zeven.

De agent van de Panda Boys, Asia Starry Sky Group, probeerde de gemoederen te bedaren met de mededeling dat hij de jongens niet voor eigen financieel gewin zou ‘opleiden’. Bovendien gingen ze ’s ochtends gewoon naar school. Het wilde juist ‘iets betekenisvols’ doen voor ‘kinderen die van zingen en dansen houden’. Ondanks een plotselinge naamwijziging – de Panda Boys werd de ‘Panda Kunstgroep voor kinderen’ – verstomde de golf aan kritiek niet. Op 24 augustus werd de groep opgedoekt.

Grote spelers

Popgroepen met minderjarigen zijn sinds jaar en dag populair in China, net als in Japan en Zuid-Korea. Soms worden getalenteerde kinderen eruit gepikt via talentenshows, waar tijdens de audities wel honderden deelnemers op afkomen. De groepen kunnen uitgroeien tot grote spelers in de Chinese muziekindustrie. Een bekend voorbeeld zijn The Fighting Boys, kortweg TFBoys: een trio dat bij elkaar is gescout op 12- en 13-jarige leeftijd en uitgroeide tot een band met een geschatte waarde van 3 miljard yuan, omgerekend zo’n 400 miljoen euro.

Maar de kritiek op dit soort groepjes groeit. Het leven als popster zet het mentale welzijn van een kind onder druk. Uitverkozen kinderen kunnen in een hectisch dubbelleven belanden, of erger: hun schoolprestaties laten verloederen. Oprechte barmhartigheid speelt dus een rol. Toch kan de kwestie niet los worden gezien van een politieke ontwikkeling in China. De Partij doet er veel aan om de private commercie in het land terug te dringen. De amusementssector, bij uitstek ‘de zwarte hand van het kapitaal’, wordt daarin niet gespaard.

Machtsmisbruik

Zo greep de regering eerder deze maand in bij de KTV’s, de Chinese karaokebars. Alle 100 duizend nummers worden doorgelicht op ‘illegale inhoud’. Ze mogen niet schadelijk zijn voor de ‘nationale eenheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van de Volksrepubliek China’. Hoogstwaarschijnlijk zal de Partij streng jureren.

In die strategie moet ook het aantal Chinese popidolen worden beperkt. Juist de verafgoding van bands als de TFBoys is in de ogen van de staat een symbool van het kapitalisme. Zo leidden aantijgingen van verkrachting aan het adres van zanger-acteur Kris Wu (door Wu zelf ontkend) in de afgelopen weken niet tot een discussie over machtsmisbruik van mannen, naar het westerse #MeToo. Het was voor staatsmedia eerder aanleiding om het machtsmisbruik van popsterren aan de kaak te stellen.

Ook nu valt niet uit te sluiten dat de regering met de ontmanteling van de Panda Boys te maken heeft. ‘We zullen dit serieus en naar behoren afhandelen. Bedankt voor de maatschappelijk en digitale controle en kritiek’, schreef de agent op het door de staat gecontroleerde Weibo. Even later was het account van het bedrijf verwijderd.