Piekdrukte Nederlandse supermarkten, veel Europese landen melden besmettingsrecords

Kerstdrukte bij een slager in Beverwijk. Beeld ANP

Piekdrukte in supermarkten in eerste week strengere maatregelen, rustiger op de werkplek

De eerste week van de strengere lockdown die vorige week zondag inging meden meer Nederlanders de werkplek dan in de weken daarvoor. Sinds op 20 december de scholen sloten is een duidelijke trendbreuk te zien. In de supermarkten was het juist erg druk. Uit mobiliteitscijfers van Google blijkt dat er meer mensen aanwezig waren dan in de week voor Kerst 2020, toen de niet-essentiële winkels ook gesloten waren. Woensdag, de laatste dag waarvoor de gegevens beschikbaar zijn, was het 28 procent drukker dan in februari 2020 in supermarkten en drogisterijen. Dit is de drukste dag op deze locaties sinds het begin van de coronapandemie, zelfs drukker dan op 13 maart 2020, toen de dreiging van een lockdown leidde tot lege supermarktschappen. Op die dag waren er 24 procent meer mensen aanwezig dan voor de coronacrisis.

Stijging meldingen rond Amsterdam

De daling van het aantal meldingen gaat minder snel en rond Amsterdam, waar omikron inmiddels dominant is, stijgen de cijfers. In Nederland worden dagelijks gemiddeld 12.195 coronabesmettingen gemeld, 14 procent minder dan de week daarvoor. De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland meldde 22 procent meer besmettingen dan vorige week, 585 per 100 duizend inwoners. De regio Gooi en Vechtstreek (618) meldt momenteel het hoogste aantal positieve testen. Het landelijk gemiddelde is 490 gemelde besmettingen per 100 duizend inwoners.

Veel Portugezen en Italianen testen positief in de aanloop naar Kerst

In veel Europese landen was het aantal positieve testen tijdens de kerstdagen torenhoog. Italië meldde op 24 december ruim 50 duizend besmettingen, toen verreweg het grootste aantal meldingen ooit, en op Eerste Kerstdag werd dat aantal nog eens overtroffen met ruim 54 duizend meldingen. In Portugal werden de afgelopen twee dagen voor het eerst sinds dit voorjaar meer dan 10 duizend besmettingen gemeld, en Frankrijk rapporteerde ruim 100 duizend corona-infecties in een dag. Die grens werd in Frankrijk slechts een keer eerder overschreden, in april dit jaar. Ook Ierland, Tsjechië en het VK melden meer positieve testen op een dag dan ooit tevoren. Wereldwijd zijn de afgelopen week 15 procent meer coronabesmettingen gemeld dan de week daarvoor. De mondiale sterftecijfers dalen wel licht, de afgelopen week zijn 46 duizend sterfgevallen gemeld, 3 procent minder dan de week daarvoor.