Piek ziekenhuiscijfers lijkt bereikt, en deze week meer boosterprikken toegediend

Drukte bij de priklocatie van GGD Hollands Midden in Gouda op zaterdag. 60-plussers konden op die dag zonder afspraak terecht. Beeld ANP

Boostercampagne komt langzaam op gang, 2 procent van de bevolking kreeg extra prik

De GGD’s hebben vorige week zeker 150 duizend boosterprikken gezet. Deze aantallen kunnen nog verder oplopen, zegt de landelijke koepel GGD GHOR. Dinsdagmiddag komen de definitieve wekelijkse vaccinatiecijfers. Demissionair zorgminister Hugo de Jonge kondigde vorige week in de Tweede Kamer aan dat de GGD’s afgelopen week al 200 duizend boosterprikken zouden zetten. Deze week zijn 350 duizend boosterprikken gepland, en vanaf volgende week moeten dit er wekelijks 700 duizend worden.

Het totale aantal boosters komt op dit moment uit op ruim 344 duizend, waarvan eenderde is toegediend aan personen met een ernstige afweerstoornis. De GGD’s geven de extra prik aan ouderen om hun afweer tegen het coronavirus te versterken. Sinds maandag kunnen ook personen geboren in 1943 en ouder een afspraak inplannen bij de GGD. Ziekenhuizen geven boosters aan hun eigen medewerkers, huisartsen en ambulancepersoneel. Deze prikken zijn nog niet meegenomen in de cijfers.

Nederland is laat begonnen met de boostercampagne, en bungelt onderaan de EU-ranglijst met 2 boosterprikken per 100 inwoners (inclusief kinderen). Alleen in Bulgarije werden minder boosters toegediend, 1,8 per 100 inwoners. In België en Duitsland heeft één op de zes inwoners al een extra prik toegediend gekregen, in Frankrijk ruim 1 op de 8.

Kuipers: ‘Code zwart is afgewend’

‘Code zwart is afgewend’, stelt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. ‘Ik ben optimistisch omdat we echt zien dat de curve verandert, maar tegelijkertijd ook behoedzaam want de bezetting moet snel dalen om ruimte te maken voor reguliere zorg’, zegt Kuipers. De lichte afname van het aantal bezette bedden is met name zichtbaar op de gewone verpleegafdelingen. De ic-bezetting steeg deze week nog van 563 naar 611. De instroom van nieuwe patiënten in de ziekenhuizen is ‘over de piek heen’. De afgelopen week meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding dagelijks gemiddeld 326 nieuwe opnamen vanwege covid-19, 6 procent minder dan vorige week. Van deze patiënten kwamen er gemiddeld 42 per dag terecht op de intensive care, vorige week 48.