Picnic krijgt kapitaalinjectie van 600 miljoen euro (met hulp van Bill en Melinda Gates)

De kapitaalinjectie – waaraan naast bestaande investeerders van Picnic ook het fonds van Bill en Melinda Gates bijdroeg – is voor de Nederlandse markt aanzienlijk, zeker voor een niet-beursgenoteerd bedrijf. Picnic haalde twee jaar geleden al eens 250 miljoen euro op bij een investeringsronde.

Volgens Joris Beckers, medeoprichter van het bedrijf, is het geld bedoeld om het marktaandeel te vergroten. Op dit moment is het bedrijf in ongeveer de helft van Nederland, 5 procent van Duitsland en minder dan 1 procent van Frankrijk actief. Om uit te breiden wil Picnic nieuwe, gerobotiseerde distributiecentra bouwen, extra elektrische voertuigen aanschaffen en meer softwareontwikkelaars aannemen, schrijft het bedrijf in een verklaring.

Aanvankelijk was Picnic een vreemde eend in de supermarktbijt, maar in zijn zesjarige bestaan heeft het zich comfortabel in de traditionele Nederlandse retailwereld genesteld. In 2019 was Picnic het snelst groeiende bedrijf van Nederland, een jaar later de nummer twee. Inmiddels heeft Picnic een marktaandeel van 19,8 procent. Alleen de bezorgdienst van Albert Heijn is, met 47,2 procent, groter.

Flitsbezorgers

De kapitaalinjectie van 600 miljoen euro komt op een moment dat zogeheten flitsbezorgers een snelle opmars maken. De karakteristieke, elektrische minivrachtwagens van Picnic moeten sinds een aantal maanden oppassen dat ze niet ingehaald worden door de snelle fietsen van Gorillas, Flink, Zapp en Getir. Zij beloven producten binnen enkele minuten bij de klant te bezorgen. Die laatste twee bedienen enkel nog klanten in Amsterdam.

Volgens retaildeskundige Rupert Parker Brady is er een ‘war on talent’ gaande in de retailwereld. ‘Het gaat erom dat je de beste mensen binnenhaalt’, zegt hij. ‘Die worden nu weggekaapt door flitsbezorgers.’

Picnic moet daarom snel een flinke stempel drukken op de Europese markten waar het actief is, denkt Parker Brady. ‘In flitsbezorgers worden miljardeninvesteringen gedaan. Zij zijn enorm aan het groeien en zullen heus niet vasthouden aan enkel hun huidige model. Het is een strijd om de beste technologie en om de beste database van consumenten.’

Bussen en taxi’s

Picnic volgt de opkomst van de flitssupermarkten met belangstelling, zegt Beckers. Als Picnic de lijnbussen van de voedselwereld zijn, zijn flitsbezorgers volgens hem de taxi’s. ‘Zij gaan specifiek voor iedere losse order op pad. Het moet nog duidelijk worden of dat een duurzaam model is.’

De nieuwe investeerders werden bijeengebracht door het fonds dat het vermogen van de Bill & Melinda Gates Foundation beheert. De stichting van Microsoft-oprichter Bill Gates en zijn ex-vrouw Melinda staat bekend om haar donaties aan goede doelen. Om de geldvoorraad op peil te houden doet het fonds ook investeringen. ‘Ze hebben een groot hart voor alles wat de wereld een beetje beter maakt’, zegt Beckers. ‘Omdat wij geen winkels hebben, hebben we minder voedselverspilling. Bovendien besparen wij veel autoritjes naar de winkel.’