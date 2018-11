Pianostemmer krijgt 1 jaar cel en tbs voor neerslaan van dominee met hamer

De straf pakt fors lager uit dan de acht jaar cel en tbs met dwangverpleging die het Openbaar Ministerie twee weken geleden eiste. Volgens de rechtbank in Arnhem, die dinsdag uitspraak deed, kan vanwege de slechte gezondheid van Wijnand B. niet worden bewezen dat het om een poging tot moord gaat. Hij is veroordeeld voor poging tot doodslag.

De pianostemmer zegt zich niets te kunnen herinneren van het voorval op 21 november vorig jaar. Hij kreeg op de dag dat hij dominee Wassenaar neersloeg een hartstilstand en heeft hier ernstig hersenletsel aan overgehouden.

Bewijs

Toch is er genoeg bewijs dat B. de dominee heeft aangevallen. Zo werd er onder meer dna van Wassenaar op zijn mouw aangetroffen. Ook hadden beiden de afspraak om de piano in de kerk te stemmen in hun agenda genoteerd. Toen de twee een kop koffie dronken, sloeg B. de dominee uit het niets meerdere keren met een hamer op haar achterhoofd.

Haar huisgenoot, die argwaan rook, trof Wassenaar anderhalf uur later aan in een plas bloed. Ze overleefde de aanval ternauwernood, maar is blijvend gehandicapt. Haar rol als predikant zal ze nooit meer kunnen uitoefenen.

B. vluchtte na de aanval naar zijn tante in een nabijgelegen dorp. Hij was in paniek en biechtte op dat er ‘iets stoms’ was gebeurd en dat het zijn schuld was. Vervolgens zakte hij door zijn knieën: hij kreeg een hartstilstand. Nadat hij uit zijn coma ontwaakte, werd hij gearresteerd.

Opwelling

Uit zoekopdrachten die op de computer van B. werden aangetroffen, bleek dat hij op internet had opgezocht hoe je een ‘moord met hamer’ moest plegen en ‘hoe hard de schedel van een mens is’. Volgens de aanklager vormde dit het bewijs dat het om een poging tot moord ging, maar de rechter ging ervan uit dat B. op 21 november niet naar de kerk ging met het plan om de dominee te vermoorden. Hij zou hebben gehandeld in een opwelling.

Ten tijde van de aanval verkeerde B. in een depressie. Hij had zijn moeder, bij wie hij inwoonde, kort daarvoor verloren. Tegen zijn tante had hij gezegd dat hij nu wel een moord moest plegen. Zo zou er ten minste nog iemand voor hem zorgen.

B. heeft altijd ontkend dat hij de dominee heeft aangevallen. Hij zou zoiets ‘nooit doen’, zij hij tijdens de inhoudelijke behandeling. De opgelegde straf heeft hij bijna helemaal uitgezeten in voorarrest. Aan de dominee moet hij een schadevergoeding van bijna 295 duizend euro betalen.

Het OM weet nog niet of het in hoger beroep gaat. ‘We moeten eerst de uitspraak goed bestuderen', aldus een woordvoerder.