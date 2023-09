Philips treft schikking van honderden miljoenen over apneu-apparaten

Een slaapapneu-apparaat van Philips. Beeld ANP

Philips maakte het nieuws over de schikking donderdagmiddag zelf bekend. De firma weerspreekt dat de apparaten die een slaapaandoening moeten verhelpen zelf medische problemen kunnen veroorzaken. De vergoeding is louter bedoeld om klanten financieel tegemoet te komen.

Het bedrijf compenseert patiënten die een apparaat hadden aangeschaft dat kapot is gegaan. De hoogte van de schadevergoeding is afhankelijk van het type apparaat. Een rechtbank in de Amerikaanse staat Pennsylvania moet de schikking nog wel goedkeuren; Philips verwacht dat dit binnen enkele weken nog zal gebeuren. Gedupeerde klanten krijgen hun geld op zijn vroegst begin volgend jaar.

Mensen met slaapapneu stoppen tijdens de slaap herhaaldelijk met ademhalen, soms voor wel 10 seconden. Ze bereiken daardoor nooit een diepe slaap en rusten niet goed uit. Het DreamStation-apparaat van Philips herstelt de ademhaling. Het apparaat werd vooral in de VS goed verkocht.

Maar in 2021 riep Philips miljoenen van deze apparaten terug, omdat gebleken was dat het geluidsisolerende schuim kon afbrokkelen. Veel klanten zeggen door losgekomen schuimdeeltjes gezondheidsschade op te hebben gelopen, iets dat Philips na eigen onderzoek blijft ontkennen. Volgens het bedrijf zijn er daarnaast nog eens zeshonderd patiënten in de VS die een claim hebben ingediend vanwege medische klachten als gevolg van het gebruik van het apparaat. Zij vallen buiten deze schikking. Philips heeft in april 575 miljoen euro opzijgezet om schadevergoedingen te kunnen betalen.

Daarnaast onderhandelt Philips met het Amerikaanse ministerie van Justitie over een andere schikking. De Amerikaanse toezichthouder voor medische apparatuur, de FDA, stelt dat Philips al sinds 2015, ruim voor de terugroepactie, aanwijzingen had dat er iets mis was met de slaapapneu-apparaten. In een eventuele overeenkomst met de FDA moet Philips garanderen dat dit soort grote terugroepacties zich niet meer zal herhalen.

Nog afgezien van de honderden miljoenen euro’s aan schadevergoeding levert de slaapapneukwestie Philips een forse strop op. Het technologiebedrijf richtte zich de afgelopen jaren juist op onderzoek naar en ontwikkeling van medische apparaten. Vorig jaar leed het bedrijf 1,6 miljard euro verlies en moest het wereldwijd zesduizend mensen ontslaan. Die problemen weet Philips vooral aan de affaire met de slaapapneu-apparaten.

In een eerdere versie van dit artikel stond dat de rechtbank in Pennsylvania de schikking donderdag al dan niet goed zal keuren. Dat klopt niet, de rechtbank doet binnen enkele weken uitspraak.