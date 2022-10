Philips schrijft nog eens 1,3 miljard af op slaapapneu-onderdeel

Topman Roy Jakobs van Koninklijke Philips NV voor aanvang van een buitengewone aandeelhoudersvergadering van Philips. Beeld ANP

De aankondiging is slecht nieuws voor de nieuwe topman Roy Jakobs, die op 15 oktober aantreedt, maar komt niet geheel onverwacht. Jakobs was voorheen zelf verantwoordelijk voor de terugroepactie van slaapapneu-apparaten, en beloofde bij zijn aantreden meer realisme bij het medische technologiebedrijf. Met zijn eerste winstwaarschuwing lijkt hij daar gevolg aan te willen geven. Op termijn moet daarmee ook een einde komen aan de spectaculaire koersval van het Eindhovense bedrijf: Philips verloor in anderhalf jaar 70 procent van zijn beurswaarde.

De afschrijving van 1,3 miljard op het onderdeel Philips Respironics is het gevolg van ‘een herziening van de vooruitzichten’ van die bedrijfstak. Daarnaast onderhandelt Philips met het Amerikaanse ministerie van Justitie over een schikking, die de waarde van het onderdeel zal aantasten. Eerder zette Philips al bijna een miljard euro opzij voor de kwestie. Eventuele schadeclaims van patiënten en aandeelhouders komen daar nog bovenop.

Terugroepactie

De problemen met slaapapneuapparaten spelen Philips al ruim een jaar parten. Philips moet 5,5 miljoen van de apparaten terugroepen en vervangen omdat ze kankerverwekkend purschuim bevatten, dat af kon breken en zo door patiënten ingeademd kon worden. Volgens de Amerikaanse toezichthouder Food and Drug Administration (FDA) waren er al in 2015 aanwijzingen dat er iets mis was met de apparaten, en heeft Philips zijn klanten onvoldoende geïnformeerd over de gevolgen van de terugroepactie.

De winstwaarschuwing die Philips woensdagochtend uitbracht bevat ook slecht nieuws voor de rest van het bedrijf. Problemen in de aanvoerketen blijken aanzienlijk groter dan eerder verwacht, waardoor ook het aantal verkopen tegenviel. De omzet is daardoor 5 procent lager dan vorig jaar, en de brutowinst ruim gehalveerd. Naar verwachting leiden de toeleveringsproblemen en verslechterende economische omstandigheden ook in het vierde kwartaal tot een lagere omzet en winst. De definitieve kwartaalcijfers volgen op 24 oktober.