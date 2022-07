Philips krijgt opnieuw dreun op de beurs na povere kwartaalcijfers

Frans van Houten, bestuursvoorzitter van Philips. Beeld Sefa Karacan / Getty

Op de AEX verloor Philips, dat in ruim een jaar tijd toch al meer dan de helft van zijn beurswaarde heeft verloren, maandagochtend nog eens zo’n 10 procent. De omzet daalde in het tweede kwartaal met 7 procent tot 4,2 miljard euro. De daling was voor een belangrijk deel te wijten aan de tegenspoed van Philips in het door lockdowns lamgelegde China, waar de omzet van Philips zelfs met 30 procent daalde. ‘Meerdere’ Philips-fabrieken in China lagen twee maanden stil, een lot dat ook veel van Philips’ leveranciers beschoren was.

De bedrijfswinst kwam uit op 216 miljoen euro, 60 procent minder dan tijdens het tweede kwartaal van 2021. De winstdaling lag ook aan de, mede door de oorlog in Oekraïne sterk gestegen, inflatie en aan het tekort aan computerchips en andere materialen en onderdelen die Philips nodig heeft voor de vervaardiging van zijn medische apparatuur.

Kentering

De kentering moet na de zomer komen, hoopt Philips-bestuursvoorzitter Frans van Houten. Dan denkt het bedrijf zijn toeleveringsproblemen te hebben opgelost. Gevoegd bij het goed gevulde orderboek van Philips rekent Van Houten voor de tweede helft van dit jaar op een groei van tussen de 6 en 9 procent.

Ondertussen kampt Philips nog altijd met de nasleep van de slaapapneu-affaire. Het bedrijf moet 5,5 miljoen slaapapneu-apparaten vervangen omdat ze isolatieschuim bevatten dat kan afbrokkelen. Philips zegt inmiddels 3 miljoen exemplaren te hebben vervangen of gerepareerd.

Een apneu-apparaat van Philips. Beeld Arie Kievit

Blijkens onderzoeken, uitgevoerd door zowel externe toxicologen in opdracht van Philips, als door onafhankelijke wetenschappelijke tijdschriften, lijken de gezondheidsrisico’s door het defect in de machines beperkt. Desalniettemin lopen er alleen al in de Verenigde Staten inmiddels 107 groepsvorderingen van gedupeerde patiënten tegen Philips, nog los van rechtszaken in Israël, Canada, Australië en Chili.

‘Voor de patiënten duurt het allemaal te lang, en dat spijt mij enorm’, aldus Van Houten. Het bedrijf zegt de productie van slaapapneu-apparaten al te hebben verdrievoudigd om de problemen op te lossen, na de zomer volgt zelfs een verviervoudiging. Van Houten: ‘We doen er alles aan om eerst de patiënten te helpen. Alle componenten gaan met voorrang naar de slaapapneu-apparaten, en dan pas naar onze andere producten.’