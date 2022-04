Philips heeft nog 165 miljoen euro nodig voor terugroepactie slaapapneu-apparaten, koers onderuit op Damrak

Het masker van een Philips slaapapneu-apparaat. Problemen met het schuimrubber daarin hebben Philips nu al 900 miljoen euro gekost. Beeld Rob Engelaar

In totaal heeft Philips nu bijna 900 miljoen euro opzij gezet voor de hersteloperatie, die het bedrijf blijft achtervolgen. Na slecht nieuws over de financiële gevolgen van de kwestie in januari ging Philips al eens hard onderuit op de beurs. Sinds de aankondiging van de terugroepactie in juni vorig jaar verloor het medisch technologiebedrijf bijna 40 procent van zijn beurswaarde. Op het Damrak verloor het aandeel Philips bijna 10 procent.

Het probleem van de slaapapneuapparaten zit in de maskers. Na klachten van gebruikers bleek dat het schuimrubber daarin potentieel schadelijke chemicaliën kan afgeven of kan afbrokkelen en in het lichaam terecht kan komen. Gebruikers hadden last van hoofdpijn, luchtwegirritatie en braken. Sommigen stelden zelfs dat de apparaten kanker hadden veroorzaakt. In januari dacht Philips dat er 5,2 miljoen apparaten teruggeroepen moesten worden, dat blijken er nu 300 duizend meer te zijn. Daardoor stijgen de kosten met zo’n 65 miljoen.

Ook inflatie leidt tot hogere kostenpost

Daarnaast heeft Philips last van de wereldwijde inflatie en stijgende kosten van materialen en energie. Die leiden ertoe dat de reparatie van de apneu-apparaten zo’n 100 miljoen euro duurder uitvalt dan verwacht. Philips verwacht 90 procent van de reparaties nog dit jaar uit te voeren.

Naast de kosten van de terugroep- en reparatiecampagne maakt Philips zich ook op voor een juridische strijd. In de Verenigde Staten en Canada hebben al zeker tachtig gedupeerden Philips aangeklaagd met als doel een schadevergoeding te krijgen.

Philips presenteerde maandag ook zijn resultaten over het eerste kwartaal van dit jaar. Corona-uitbraken en lockdowns in China leidden tot leveringsproblemen. Kostenbesparingen leverden 97 miljoen euro op, maar door de inflatie bleef daar slechts 8 miljoen van over. Om de effecten van die inflatie te verzachten, gaat het concern 150 tot 200 miljoen euro bezuinigen en zijn prijzen verhogen.

De omzet lag met 3,9 miljoen euro iets lager dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Toch noemde ceo Frans van Houten dat met het oog op de toeleveringsproblemen en terugroepactie ‘beter dan verwacht’. Het orderboek van Philips is nog nooit zo vol geweest, maar door die leveringsproblemen kan Philips niet al die bestellingen binnen afzienbare tijd voldoen. Onder de streep bleef een verlies over van 152 miljoen euro.