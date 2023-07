Philips-baas: ‘Neem me niet kwalijk dat ik eerst Philips op de rails wil krijgen, en dat kost veel tijd’

Topman Roy Jakobs, tweede van links, voor aanvang van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Philips. Beeld ANP

Het duurde even, maar Philips ziet de toekomst weer zonniger in. Het verkocht in het tweede kwartaal 9 procent meer dan een jaar eerder, blijkt uit de halfjaarcijfers die het maandag publiceerde. Het bedrijf boekte het afgelopen kwartaal 74 miljoen euro winst.

Philips was wel toe aan goed nieuws, want het bedrijf boekte afgelopen jaar een monsterverlies van 1,6 miljard euro. De elektronicareus van weleer, inmiddels omgebouwd tot zorgtechnologiebedrijf, verkeert al twee jaar in de problemen. Dat is vooral te wijten aan de kostbare affaire met slaapapneu-apparaten, die kampten met afbrokkelend isolatieschuim.

Topman Roy Jakobs (49) reageert opgelucht op de resultaten. ‘Ik ben blij dat we een derde kwartaal van groei hebben. Ik wil dat Philips weer te boek staat als een betrouwbaar bedrijf. Met hoge kwaliteit en veel innovatie. Daar werken we iedere dag hard voor. Dat moet zonder veel ruis gaan.’

De donkere wolk van de slaapapneu-affaire hangt nog altijd boven uw hoofd. De massaclaims in de VS kunnen miljarden dollars kosten. Maakt u zich zorgen?

‘Je moet je focussen op wat je kunt controleren. Dus probeer ik Philips zo robuust mogelijk te maken, zodat we tegenslagen kunnen opvangen. Hoe meer we groeien en hoe meer winst we maken, hoe beter we kunnen omgaan met negatieve kasstromen.

‘Daarnaast moeten we straks de beste vertegenwoordiging krijgen in de rechtszaal. We hebben de afgelopen twee jaar uitvoerig onderzoek laten doen naar de apneu-apparaten, onder meer door externe partijen. Conclusie: de patiëntveiligheid is niet in het geding geweest. Dat heeft hopelijk effect op die Amerikaanse claims. Ik durf niet te zeggen hoeveel het ons potentieel kan kosten. Dat proces duurt ook nog even. Ik verwacht dat we de zaken waarschijnlijk pas in 2025 hebben afgewikkeld.’

U ontslaat dit jaar wereldwijd 7 duizend medewerkers. Daarvan stapt een aanzienlijk aantal over naar ASML of concurrenten. Snijdt u zich niet in de vingers, als u straks minder innovatiekracht heeft?

‘Je kunt er ook anders naar kijken. De bezuinigingen waren pijnlijk, maar noodzakelijk om competitief te blijven. Ik ben blij dat medewerkers elders aan de slag kunnen. Er zijn personeelstekorten, en hoewel het pijnlijk is dat ze niet bij ons kunnen blijven, kunnen ze bij andere bedrijven mooie producten ontwikkelen. Daar is de concurrent blij mee, net als wij.

‘We spenderen 1,7 miljard euro aan research en development. Daarvan komt 40 procent, 700 miljoen euro, in Nederland terecht. Dat is gezien de lokale omzet onevenredig en zeer substantieel. Kortom: innovatie blijft onze hoogste prioriteit. Dat is wat Philips toevoegt aan de markt.’

Uw activiteiten in Rusland zijn afgeschaald tot het leveren van medische apparaten. Maar begin dit jaar bleek dat er in een Russische Philips-webwinkel nog steeds ledlampen en scheerapparaten werden verkocht. Uw woordvoerder wilde daar eerder geen toelichting op geven, hoe zit dat?

‘Wij bieden echt alleen medische apparatuur en producten voor moeders en hun baby aan. Die Russische webwinkel lijkt op onze website, maar die is niet van ons. Dat is een parallelle import van handelaren. We zijn ermee bezig om die plat te krijgen, maar dat lukt eerlijk gezegd niet. Dat is me een doorn in het oog. De Russische autoriteiten zijn niet heel voortvarend wat betreft claims van buitenlandse bedrijven.’

We zagen de afgelopen jaren dat ceo’s zich steeds minder lieten horen in het maatschappelijk debat. Uw voorganger Frans van Houten was een van de uitzonderingen. Hoe ziet u uw eigen rol?

‘Ik meng me ook graag in het debat. Maar u zult het me niet kwalijk nemen dat ik eerst Philips terug op de rails wil krijgen. Dat is mijn eerste prioriteit en daar ben ik veel tijd aan kwijt. Bovendien heb je pas recht van spreken als je je eigen huis op orde hebt.’

Heineken-topman Dolf van den Brink uitte eerder in deze krant zijn zorgen over het Nederlandse vestigingsklimaat. Deelt u die zorgen?

‘Ik vind dat we enorm reguleren in Europa. Daar is duurzaamheid een goed voorbeeld van. Ik ben daar enorm gepassioneerd over. Maar neem nu de zogeheten ESG-reporting, waarbij bedrijven verantwoording moeten afleggen over hun duurzaamheidsinspanningen. Dat is vooral administreren en reguleren. Wij moeten vijftig pagina’s toevoegen aan ons jaarverslag: wat we hebben gedaan of wat we moeten gaan doen. En in de toekomst moeten ook kleinere bedrijven daaraan voldoen.

‘Daar zitten goede bedoelingen achter. Maar bedrijven opereren op het wereldtoneel, concurreren met Chinezen en Amerikanen. Die stellen veel minder eisen, daardoor ontstaat een ongelijkwaardige strijd. We moeten het dus niet platreguleren. Philips krijgt het als grote multinational wel voor elkaar, maar voor mbk en start-ups is het een ander verhaal. Terwijl ook daar de groei vandaan moet komen. Ook met die start-ups gaat Nederland in de toekomst zijn brood verdienen.’